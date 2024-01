Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si rivedono dopo le Polemiche sulla figlia, cosa è successo?

Gossip TV

Pace fatta tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? I due ex si rivedono per la figlia Luna Marì e i rapporti sembrano meno tesi.

Rapporti tesi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese dopo il botta e risposta social natalizio. La polemica sembra aver portato la showgirl a procedere per vie legali ma, per amore della figlia Luna Marì, i due ex compagni si sono rivisti concluso il viaggio in Argentina, e le foto dei paparazzi ritraggono una scena meno apocalittica del previsto.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: arriva la pace?

Come per tutte le coppie separate, mantenere un rapporto pacifico quando ci sono figli di mezzo non è assolutamente cosa semplice. Non è lo ancora di più quando si tratta di una coppia Vip, esposta sotto ai riflettori costantemente, tra paparazzate e attenzione maniacale ai social. Lo sanno bene Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La showgirl argentina non ha apprezzato le parole del suo ex compagno che a Natale ha fatto intendere di non aver potuto abbracciare la figlia Luna Marì, prima che partisse poi alla volta dell’Argentina con il clan Rodriguez, per volere di Belen.

Lei non è stata in silenzio e ha iniziato a controbattere sempre più agguerrita sui social, rivelando che è stato proprio Spinalbese a non voler prendere Luna. Insomma, la diatriba ha lasciato tutto il popolo di Instagram senza parole, e tutti si chiedono cosa sarà successo dopo il rientro in Italia tra i due? A rispondere ci hanno pensati i fotografi di Chi, che nel nuovo numero pubblica gli scatti dell’incontro tra Belen e Antonio insieme alla figlia Luna.

I due appaiono sereni ma affatto complici, diciamo che il rapporto è tornato ad essere civile, si presume anche grazie all’ultimo gesto di Spinalbese che ha regalato un mazzo di tulipani bellissimi alla sua ex. Nel frattempo, Sonia Bruganelli ha svelato la verità sul presunto flirt con Antonino. L'ex opinionista del Gf Vip ha svelato di aver ricevuto una chiamata proprio da Belen!