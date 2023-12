Belen Rodriguez su Spinalbese: "Nostra figlia? Non è venuto a prenderla il 25 e il 26 perché non ha voluto"

Gossip TV

La Rodriguez sembra non avere più peli sulla lingua e si sente finalmente libera. Le accuse a Spinalbese, defolloware De Martino e ringrazia chi apprezza la sua rinascita.

Belen Rodriguez, dopo aver un lungo momenti buio che ha di recente confessato da Mara Venier a Domenica In, è tornata alla carica più che mai.

Belen Rodriguez è una pistola carica: "Ho vinto la lotteria con i bugiardi io!"

La testimonianza è il suo seguitissimo profilo Instagram che nelle ultime ore, tra post, commenti e Ig Stories sembra un'arma carica nella quale spara colpi senza badare (o forse senza non voler badare volutamente) alle vittime. L'argentina ha di recente speso parole di fuoco contro Spinalbese nei confronti del quale è stata più che mai esplicita non solo con post ma anche con alcune risposte agli utenti in cui ha chiarito i motivi del suo grande risentimento nei confronti del padre di sua figlia Luna Marì. Sulla questione Antonino è intervenuto facendo presente che, a differenza di quanto sostenga la showgirl, è un padre presente e ha inoltre espresso un malessere nel non poter trascorre le feste con sua figlia. L'ex hair-stylist ha anche dichiarato di essere stato contrario alla partenza di Luna Marì che attualmente si trova a Buenos Aires con Belen e famiglia e che i padri hanno ben pochi diritti. La Rodriguez non ha aspettato molto e lo definito un gran bugiardo .A chi gli ha chiesto come avesse fatto a stare con Antonino, Belen ha replicato: “Eh sa mentire meglio di quanto voi non crediate. Ho vinto la lotteria con i bugiardi io!“. Finita qui? Nemmeno per sogno." Se mi minacciano, sia chi sia gli taglio la strada" e ancora: "le liti tra genitori andrebbero evitate, soprattutto in pubblico? Si fanno per i bambini se si ricevono minacce, risolverò tutto davanti al giudice. Per i bambini questo ed altro. Che andassero a lavorare, così non hanno tempo di essere cattivi. Chi non ha una vera occupazione rompe a chi ce l’ha”. “Ho amato troppo gli altri, adesso ho imparato ad amare me stessa, e quindi amo anche in modo diverso"

“Non sto più zitta, adsso tremate perché sono tornata più forte di prima e non concedo più a nessuno di farmi fuori di nuovo”"ha tuonato la Rodriguez.

“Ma poi nessuno sa la verità che è davvero gravissima, adesso ci pensano gli avvocati. La prossima volta ci pensa due volte. Cosa ha fatto davvero? Lui non è venuto a prenderla il 25 e il 26 perché non ha voluto. Vuole solo trarne vantaggio mediaticamente, ma non sa ancora con chi ha a che fare"

Infine, ciliegina sulla torta, la Rodriguez ieri ha anche defollowato De Martino su Instagram.