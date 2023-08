Belen Rodriguez, dopo le foto con Elio Lorenzoni il web la attacca: ma la showgirl reagisce così!

Gossip TV

Belen Rodriguez è stata attaccata dopo le prime foto di coppia con Elio Lorenzoni, ma la showgirl ha reagito, pubblicando uno sfogo sui social.

Nel mondo del gossip, il nome di Belen Rodriguez è stato pronunciato diverse volte negli ultimi mesi, a causa della (non più così) presunta crisi con il marito Stefano De Martino. Le prime avvisaglie erano apparse quando il conduttore di Rai2 si era mostrato alla presentazione dei palinsesti Rai senza alcuna fede. Ma il dramma era esploso quando il settimanale Chi aveva pubblicato le foto della showgirl argentina al compleanno di Ignazio Moser con un uomo che non era De Martino e la cui identità è stata presto svelata: si tratta dell'imprenditore Elio Lorenzoni, con cui l'ex volto de Le Iene avrebbe un flirt.

Belen Rodriguez risponde alle critiche che le sono state rivolte dopo le foto con Elio Lorenzoni!

La showgril, negli ultimi giorni, ha poi pubblicato un post in cui si vedeva lei a cavallo con un uomo che non è stato possibile identificare chiaramente, ma che è evidente che non è De Martino, impegnato a godersi gli ultimi giorni di relax prima di tornare a lavoro, ma che molti hanno affermato con sicurezza trattarsi di Elio Lorenzoni.

La coppia non è ancora uscita allo scoperto, ma il web non ha perso tempo e ha violentemente attaccato la showgirl, soprattutto, dopo la didascalia: "me encanta" e "Ahora vuelvo a sentirme bien" che accompagna gli scatti di qualche giorno fa. Per rispondere alle offese ricevute, Belen Rodriguez ha pubblicato un lungo post nelle sue stories su Instagram, in cui sembra proprio si sia rivolta a chi ha deciso di commentare la sua vita privata:

"Se fossi in te... Non sei in me. Io al tuo posto farei...Non ci sei. Se posso darti la mia opinione non richiesta...Non puoi. Non sta a me dirlo. Esatto. So che non è affar mio, ma...No. Con coloro che sentono l'insopprimibile urgenza di eruttare pareri non richiesti e non riescono a contenere le proprie flautolenze verbali, non si discute: si cambia stanza."

Il messaggio così pubblicato sembra un chiaro riferimento agli haters che si sono scatenati contro Belen Rodriguez dopo la pubblicazione delle foto in coppia con Lorenzoni. Per scoprire se davvero tra la showgirl e De Martino è tutto finito, forse, dovremo aspettare Belve, il programma di Francesca Fagnani, che ospiterà entrambi i coniugi, in due puntate separate, pronti a raccontare la loro personale verità.