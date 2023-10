Belen Rodriguez continua a preoccupare: intervengono Cecilia e la madre Veronica Cozzani

Gossip TV

La salute di Belen Rodriguez, apparsa eccessivamente magra nell ultime foto su Instagram, continua a preoccupare i fan. Emergono nuovi retroscena.

Cosa succede a Belen Rodriguez? Dopo aver fatto coming out con Elio Lorenzoni, la showgirl argentina è apparsa sempre più magra e spenta, tanto da allarmare i suoi numerosi fan su Instagram. Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona a Domenica In, arrivando nuovi gossip sulla salute di Belen, che sarebbe accudita dalla madre Veronica Cozzani, aiutata dalla sorella Cecilia Rodriguez.

Belen Rodriguez, fan sempre più allarmati: nuovo retroscena

Dopo aver ufficializzato la rottura con Stefano De Martino, Belen Rodriguez è finita al centro delle indiscrezioni. La showgirl argentina ha fatto intendere di essere stata tradita dal marito, mentre contemporaneamente usciva allo scoperto con il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni. Lui, imprenditore sensuale e affascinante, ha conquistato il cuore della bella presentatrice nel momento peggiore, e Belen ha ammesso che non si tratta di un colpo di fulmine ma di un sentimento maturato nel tempo, dato che conosce Elio da ben dieci anni. I due sono inseparabili e sempre più felici, eppure qualcosa stona: Rodriguez è magrissima, come mai prima d’ora e tutti i suoi fan sono allarmati dalla questione.

A provocare ulteriori dubbi, Fabrizio Corona ha rivelato a Domenica In retroscena scottanti sulla sua ex fidanzata, facendo intendere che Belen in questo momento non sta molto bene come già ammesso da Cattelan, dopo che la presentatrice aveva dato buca all’ultimo momento al suo programma. Ora arrivano nuove indiscrezioni da Tg Com 24, che rivela nuovi retroscena: Cecilia Rodriguez e Veronica Cozzani, rispettivamente la sorella minore e la madre di Belen, si sarebbero mosse per aiutarla.

“Brutto periodo per Belen che rinuncia nel giro di pochi giorni a due appuntamenti in tv. Attesa per interviste, la showgirl argentina è costretta a dare forfait. Intanto però Stefano De Martino assiste alla partita di calcio di Santiago e Luna Marì Spinalbese trascorre il fine settimana con gli zii Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, lasciando che mamma Veronica si possa prendere cura di Belen. Che succede a Belen Rodriguez? Non solo lunghi silenzi social intervallati da post in cui appare dimagrita ma innamorata. Belen Rodriguez negli ultimi tempi ha clamorosamente dato forfait per due appuntamenti tv in cui doveva essere intervistata su lavoro e famiglia. I fan si preoccupano delle sue condizioni di salute”.

Il gossip continua insomma, anche alla luce delle ultime foto pubblicate da Belen dove appare veramente magrissima, come mai prima. Lei stessa, poche settimane fa, aveva commentato la questione rivelando di aver perso 7 kg in questo difficile periodo, ma sembra vi sia ben altro sotto.