Fabrizio Corona senza freni su Belen Rodriguez: "Se io non fossi entrato in galera, De Martino non sarebbe mai esistito"

Fabrizio Corona si è raccontato in una lunga intervista a Domenica In a Mara Venier ha rivelato nuove indiscrezioni sul suo rapporto con Belen Rodriguez, confermando anche che l'argentina sta vivendo un momento difficile: "E' fragile, in questo momento non sta bene"