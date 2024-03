Belen Rodriguez con l’abito da Sposa, cosa succede? La foto parla chiaro

Gossip TV

Belen Rodriguez pubblica su Instagram uno scatto con uno splendido abito bianco ma nulla è come sembra.

Belen Rodriguez ha lasciato i suoi fan su Instagram senza parole, mostrandosi in uno scatto con un bellissimo abito bianco in un atelier per spose. Ma nulla è come sembra e la showgirl argentina mette in chiaro la situazione.

Belen Rodriguez con l’abito da sposa? Ecco cosa succede

Concluso il matrimonio con Stefano De Martino tra una marea di polemiche e rivelazioni scioccanti sull’infedeltà del presentatore di Stasera tutto è Possibile, Belen Rodriguez sembrava pronta a mettere su famiglia e convolare a nozze con Elio Lorenzoni. La storia d’amore da fiaba, tuttavia, si è consumata nel giro di pochi mesi e, tornata single, la showgirl argentina è stata avvistata con Bruno Cerella dando modo di pensare che fosse lo sportivo la sua nuova frequentazione. Invece, entrambi hanno fermamente negato che tra loro vi fosse qualcosa più che una semplice amicizia e, dunque fino a prova contraria, Belen è ancora felicemente single.

Allora perché nelle ultime ore è apparsa su Instagram con uno splendido abito da sposa? La presentatrice si è recata presso il negozio del noto brand Atelier Emé per un motivo speciale: scegliere il modello perfetto per il suo abito da damigella d’onore in vista delle nozze della sorella Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser. I due si sposeranno in Toscana a fine giugno con una cerimonia romantica, alla presenza di tanti invitati che giungeranno anche dall’Argentina per essere testimoni di questo grande amore, e Belen sarà in prima fila accanto alla sorella minore.

Rodriguez, infatti, ha ammesso di essere intenta a scegliere l’abito ma che logicamente il colore non sarà bianco come quello dal campionario, ma verrà tinto poi nella tonalità preferita. Dunque nessun colpo di scena in vista nella vita amorosa della showgirl, che non sta per convolare a nozze, bensì accompagnerà Cecilia all’altare nel suo giorno più bello, e sarà proprio la nota maison di moda specializzata in cerimonie e matrimoni a confezionare l’abito da sposa per Cechu ma anche quello delle invitate speciali, come Belen. Nel frattempo, oltre a dedicarsi ai suoi brand di moda e ai figli, sembra che l'argentina potrebbe far parte del nuovo cast di Ballando con le Stelle su Rai 1.