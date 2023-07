Belen Rodriguez arruolata da Discovery? Per lei un nuovo programma dopo l’addio a Mediaset

Gossip TV

Si mormora che Belen Rodriguez stia per approdare in casa Discovery dopo aver detto addio a Mediaset. Ecco le ultime news sulla presentatrice argentina.

È un momento di grandi cambiamenti per Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha lasciato Mediaset dopo più di dieci anni, rinunciando a programmi di punta in prima serata, per poi lasciare anche Stefano De Martino e lasciarsi cullare dalle braccia del nuovo amore Elio Lorenzoni. Ma le novità non sono finite qui, sembra che Belen infatti sarà uno dei nuovi volti di Discovery.

Belen Rodriguez, addio Mediaset per Discovery

Non è ancora chiaro, nonostante il sentito ringraziamento della showgirl argentina su Instagram, se sia stata Belen Rodriguez a mollare Mediaset o Mediaset a rescindere il suo contratto e privarla di programmi di punta come Le Iene e Tu si Que Vales. Già sostituita su entrambi i fronti, Rodriguez ha deciso di dedicarsi ai suoi marchi d’abbigliamento ovvero Me Fui, creato in collaborazione con la sorella Cecilia Rodriguez; Hinnominate che sta spopolando grazie alla creatività di tutti e tre i fratelli Rodriguez; e l’ultimo nato Mar De Margaritas che piace tantissimo alle donne con abbinamenti sensuali e floreali.

Nel frattempo, si è sparsa la notizia della crisi con Stefano De Martino che è diventata realtà quando il settimanale Chi ha pubblicato le prime foto di Belen insieme alla nuova fiamma, Elio Lorenzoni. Lui è un imprenditore bergamasco che sembra aver catalizzato l’attenzione di Belen, che avrebbe lasciato Stefano in fretta e furia per portare Elio nella suo quotidianità. Basti pensare che l’imprenditore era presente alla festa dei 31 anni di Ignazio Moser con tutto il clan Rodriguez al completo. Un vero e proprio smacco a Stefano, che ha tolto la fede e si è dedicato al figlio Santiago forse per evitare che il bambino sentisse troppo l’ennesimo cambiamento all’interno della loro famiglia. Mentre Belen è stata costretta a lasciare la sua dimora milanese per l’assalto dei paparazzi, Deianira Marzano raccoglie informazioni sul rapporto con Elio, che sembra esistere da ben prima che la presentatrice iniziasse ad uscire con Antonino Spinalbese tanto che, secondo i beninformati, se Lorenzoni l’avesse raggiunta per prima ad Ibiza quell’estate con Spinalbese non sarebbe iniziato proprio nulla.

Mentre imperversano voci sulla sia vita privata, si diffonde anche l’indiscrezione lanciata da Dagospia che vorrebbe Belen su Discovery nel corso della prossima stagione televisiva. La Rete, scelta da Fabio Fazio e Luciana Litizzetto ma anche da Giulia Salemi e Tommaso Zorzi, si sarebbe proposta a Belen con un’offerta irripetibile: un programma creato ad hoc per la bellissima 38enne, per mettere in luce tutti i suoi pregi davanti le telecamere. Sarà davvero così? Al momento Rodriguez tace su tutti i fronti e si materializza anche l’ipotesi che da Viale Mazzini siano pronti a fare un’offerta più che generosa all’argentina, che si sa con sé porta sempre un numero spropositato di fan e di pubblico.