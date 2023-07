Belen Rodrguez, la crisi con Stefano De Martino è irreparabile? Spuntano foto con il nuovo fidanzato!

Gossip TV

Il settimanale Chi ha pubblicato in esclusiva delle foto di Belen Rodriguez e un nuovo amore. Stefano De Martino è già un lontano ricordo? Vediamo insieme i dettagli della notizia!

La crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è più seria che mai e le nuove foto pubblicate dal settimanale Chi sono inequivocabili: la showgirl argentia ha già un nuovo amore!

Belen Rodriguez e il bacio con il nuovo amore: Stefano De Martino è solo un lontano ricordo?

Il settimanale di Alfonso Signorini ha dedicato la copertina del nuovo numero alla crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez: dopo diversi rumors, infatti, sembra oramai certo che il loro amore sia giunto al capolinea. Le prime avvisaglie c'erano state quando alla presentazione dei palinsesti Rai 2023/2024 Stefano De Martino si era presentato senza fede al dito e poco dopo Belen Rodriguez aveva cancellato una foto che li ritraeva insieme. Durante il compleanno di Luna Marì, inoltre, De Martino era assente e la distanza tra i due coniugi era aumentata progressivamente.

Non è certo la prima crisi che la coppia affronta: si erano separati nel 2016 e poi nel 2018 una seconda volta, con la showgirl argentina che aveva iniziato una storia con Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì. Ma, poi, poco dopo la nascita della bambina, la relazione era terminata e Rodriguez e De Martino erano tornati insieme. Oggi, tuttavia, la situazione è molto diverse: secondo alcuni rumors lanciati da Deianira Marzano Belen avrebbe un nuovo amore e, secondo la gossippara, ci sarebbero state voci di tradimento verso De Martino.

E, come un fulmine a ciel sereno, sul nuovo numero di Chi è apparsa in copertina, sebbene sfocata, l'immagine di Belen con un altro uomo: si tratterebbe dell'imprenditore quarantenne Elio Lorenzoni. La coppia è stata paparazzata in "atteggiamenti teneri" alla festa di compleanno di Ignazio Moser, cognato di Belen. Ecco come il giornale ha titolato il servizio:

"Ciao Stefano, adesso lei bacia Elio! [...] La Rodriguez si è presentata alla festa di compleanno di Ignazio Moser in compagnia di Elio con il quale ha mostrato una confidenza inequivocabile."