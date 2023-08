Beatrice Valli, la foto mentre allatta la figlia neonata scatena polemiche e insulti: ecco la sua risposta!

Gossip TV

Beatrice Valli è finita di nuovo al centro delle polemiche per uno scatto pubblicato sui social in cui allatta la figlia Matilda Luce. Ecco come ha risposto!

L'influencer Beatrice Valli è finita di nuovo al centro delle polemiche per aver pubblicato una foto in cui allatta la sua ultimogenita, la piccola Matilda Luce. La bambina è la terza nata dal matrimonio con Marco Fantini, tronista di Uomini e Donne, con cui Valli fa coppia fissa da oramai diversi anni. Come spesso accade, essendo esposte sui social, le mamme influencer si ritrovano costantemente giudicate per le loro scelte di vita e per come decidono di crescere i loro figli. E, anche in questo caso, Beatrice Valli è finita al centro di una bufera di commenti negativi.

Beatrice Valli, i commenti negativi per la foto in cui allatta la figlia Matilda Luce

Non è la prima volta che Valli si espone sui social, raccontando le difficoltà dell'essere madre e condividendo con i fan la sua quotidianità, finendo poi per attirarsi diverse critiche e insulti. Anche quando, a poche settimane dal parto, aveva scelto di allontanarsi dal mondo social per vivere con tranquillità i momenti subito prima e dopo la nascita della piccola Matilda Luce, si era ritrovata sommersa dalle critiche e dai giudizi negativi.

Questa volta, nell'occhio del ciclone è finita per uno scatto pubblicato sul suo account Instagram nel quale si mostra mentre allatta al seno l'ulima nata: una foto che non dovrebbe scatenare alcun commento e dovrebbe apparire naturale è diventata invece oggetto di una bufera contro l'influencer, accusata da più utenti di essere un'esibizionista. Ma, anche questa volta, Beatrice Valli ha deciso di rispondere per le rime ai commenti che le sono arrivati, esponendosi e zittendo i suoi haters. A chi la accusava di esibizionismo, infatti, ha risposto così:

"Mi dispiace che tu la veda così! Io vedo amore, gioia, felicità e un bellissimo messaggio da tramandare. Perché non condividere questi momenti magici? Nessuno ti ha obbligato a seguirmi!"

L'influencer ha anche postato nelle sue storie uno dei commenti positivi che le sono, invece arrivati, affermando che preferisce condividere solo i messaggi positivi e d'amore che le sono giunti, scegliendo di non rispondere ai tanti haters del web.