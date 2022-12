Beatrice Valli, gravidanza difficile, ancora problemi per l'influencer: "Non è solo stanchezza..."

Gossip TV

L'influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Beatrice Valli è in attesa del quarto figlio, ma a quanto pare la sua gravidanza le sta portando alcuni problemi di salute. Ecco cos'è successo.

La quarta gravidanza di Beatrice Valli si sta rivelando più difficile del previsto e non si placano i problemi di salute per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in attesa della sua terza femminuccia dal marito Marco Fantini.

Beatrice Valli sulla sua gravidanza: "Pensavo fosse normale stanchezza, ma..."

Già poco prima di Natale, Beatrice Valli aveva raccontato che la sua quarta gravidanza è a rischio e che, quindi, necessitava di molto riposo. Purtroppo, però, sembra che le sue condizioni non siano migliorate e l'influencer ha raccontato che non si trattava di normale affaticamento, ma di qualcosa di più serio.

In alcune storie Instagram pubblicate il giorno di Natale, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha aggiornato i suoi followers su come procede la gravidanza:

"Non faremo nessun viaggio in questo periodo. Una delle ultime visite che ho fatto ha rivelato che ho il collo dell'utero troppo corto e, quindi, riposo assoluto per me!"

La decisione di approfondire i vari malesseri di cui ha sofferto anche prima dell'annuncio di essere in dolce attesa le ha permesso di scoprire che quella che pensava fosse solo stanchezza, in realtà, era una condizione molto più seria: l'influencer ha rivelato di soffrire di forti fitte alla pancia, non molto comuni in una gestante al sesto mese di gravidanza. Per fortuna, si è decisa a farsi controllare da un ginecologo e il responso è stato il rilevamento dell'accorciamento dell'utero:

"Da una parte questa condizione è abbastanza normale, perché è la quarta gravidanza e l'utero è più morbido e rilassato. Però è più corto del normale e, perciò, mi hanno messo a riposo. Tra quindici giorni avrò un altro controllo e il dottore mi dirà come procedere, se solo il riposo non dovesse bastare. Sono stata fortunata perché questi problemi sono emersi solo ora, alla quarta gravidanza. Ci sono donne che ne soffrono già alla prima ed è un problema molto serio, perché ti impedisce di svolgere anche i lavori più semplici, in casa, come fare la lavatrice."

Per fortuna, sembra che il marito Marco Fantini la stia aiutando molto e, soprattutto, in questi giorni di festa, riesca a tenere occupati i bambini, dandole una gran mano e permettendole di riposarsi come deve.