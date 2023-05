Beatrice Valli e Marco Fantini, per il 1° anniversario di matrimonio ecco la dolce dedica dell'ex tronista alla moglie

Gossip TV

Per il 1°anniversario di matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini, l'ex tronista ha rivolto un dolce messaggio alla moglie. Vediamo insieme i dettagli!

Beatrice Valli e Marco Fantini sono una delle coppie più amate uscite dal dating show di Uomini e Donne, dove Fantini era tronista e nel 2014 scelse Beatrice come compagna della sua vita. Da allora, i due non si sono mai lasciati e, insieme, hanno costruito una meravigliosa famiglia.

Beatrice Valli e Marco Fantini festeggiano il 1°anniversario, la dolce dedica dell'ex tronista

Il 24 aprile sono diventati genitori per la terza volta - quarta per Beatrice, già mamma di Alessandro, nato da una precedente relazione - della piccola Matilda Luce, dopo Bianca e Azzurra. Il 29 maggio 2022, un anno fa, la coppia ha deciso di convolare a nozze in una cerimonia mozzafiato nell'isola di Capri e, oggi, in occasione del loro primo anniversario di matrimonio, è arrivata una dolce dedica per la corteggiatrice dal suo tronista.

Fantini, infatti, ha pubblicato sul suo account Instagram un video nel quale ha ripercorso tutte le tappe più importanti della loro storia, sin dal momento della scelta, fino al giorno del fatidico sì di un anno fa. E, non poteva ovviamente mancare il dolce messaggio dell'ex tronista per la sua Beatrice:

"È bastato il primo sguardo...ti ho vista e mi hai fatto perdere la testa, facendomi scoprire l'amore...quell'amore che va oltre ogni cosa e persona che ti fa fare cose che mai avresti pensato di poter fare, l'amore così forte che ci ha donato dei fantastici figli e una famiglia stupenda che ogni giorno riempie e corona il nostro amore! Ti amo tanto."

Beatrice ha ripostato il video nelle sue stories su Instagram, aggiungendo un altrettanto dolce messaggio per il suo Marchini, come lo chiama lei:

"Mio marito e le sue sorprese. Sembra ieri e invece è già passato un anno!"