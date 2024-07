Battiti Live, tagliata una parte della lite di Ilary Blasi con gli autori!

Gossip TV

Dalla puntata di Battiti Live è stata eliminata una parte della lite che Ilary Blasi avrebbe avuto con gli autori! Ecco cosa è successo!

Ieri sera, lunedì 8 luglio, su Canale5 è andata in onda la prima puntata di Cornetto Battiti Live, l'evento musicale più atteso dell'estate, condotto da Alvin e Ilary Blasi. Nel corso dell'appuntamento serale c'è stato un litigio tra la conduttrice e gli autori che però è stato tagliato durante la messa in onda. Ecco che cosa è successo.

Battiti Live, Ilary Blasi e la lite con gli autori tagliata dalla messa in onda

Secondo quanto rivelato dalle anticipazioni della puntata registrata a Molfetta il 21 giugno, tra Ilary Blasi e gli autori di Battiti Live c'era stata una lite che dal dietro le quinte era giunta all'orecchio del pubblico presente. Nel corso del litigio si sentiva la conduttrice chiedere indicazioni agli autori, perché non sapeva cosa doveva dire:

"Dove sta, oh? Devo entrare, oh ragazze! Ma che devo dire? No, ma ditemi che devo dire però…"

Mentre dal dietro le quinte, gli autori rispondevano che era arrivato il momento per Ilary di fare il suo ingresso sul palco e dire la sua battuta. Ma la discussione è proseguita, perché la conduttrice è parsa ancora più spaesata, tanto da ammettere di non sapere cosa dire.

Un'altra voce di uno degli autori si è poi rivolta ad Alvin, esortandolo a salire sul palco e a prendere tempo, in modo da permettere a Ilary di prepararsi. Così, quando quest'ultima è apparsa davanti al pubblico, Alvin ha scherzato e ha indicato alla Blasi cosa avrebbe dovuto dire.

Tuttavia, nella puntata andata ieri in onda, il montaggio finale ha tagliato completamente la lite con gli autori e ha mostrato Alvin chiamare a gran voce Ilary sul palco. Quando la conduttrice si è presentata, ha scherzato con il collega che stava parlando nel backstage e si è subito affiancata al co-conduttore, che le ha dato sottilmente indicazioni su ciò che stava succedendo e cosa avrebbero dovuto dire.

Ilary Blasi, dopo Battiti Live tornerà ancora in tv?

Quest'anno, Ilary Blasi è stata assente dalla tv: la conduttrice, infatti, non ha ripreso il suo ruolo di conduttrice de L'Isola dei Famosi, affidato a Vladimir Luxuria, e le apparizioni dell'ex moglie di Francesco Totti sono state brevi e fugaci. Oltre alla conduzione di Battiti Live insieme ad Alvin, non è ben chiaro quali saranno gli altri progetti televisivi in cui verrà coinvolta l'ex showgirl.

Da settimane si rumoreggiava che Ilary Blasi avrebbe condotto La Talpa, previsto per la primavera del 2025 sulle reti Mediaset, tuttavia, una recente indiscrezione ha rivelato che la conduttrice potrebbe non essere lei, ma al timone del programma ci sarebbe una sostituta. Nel frattempo, Ilary Blasi è stata impegnata nelle riprese della seconda parte del documentario Unica, il docu-film Netflix in cui ha rivelato la sua versione dei tradimenti e del divorzio da Francesco Totti.

Inoltre, reciterà al cinema in un film di Giampaolo Morelli, L'amore e altre seghe mentali, che arriverà in sala il prossimo 17 ottobre. Morelli ha rivelato di ritenere Ilary Blasi un'ottima attrice e che con la sua interpretazione stupirà sicuramente i fan. L'attore de L'Ispettore Coliandro ha tessuto le lodi della conduttrice, raccontando della sua autoironia e della sua intelligenza. Inoltre, ha ricordato di essere stato accolto da lei con molto affetto a Le Iene e che non può non sostenerla nei suoi progetti futuri:

"Se Ilary Blasi è brava come attrice? Vi stupirà, è molto capace. Io ci tengo tanto a lei, è una donna con una grandissima autoironia e quindi grande intelligenza. Quando ho fatto Le Iene mi ha accolto con una amorevolezza incredibile. Io tifo per le donne intelligenti e lei è una di queste."