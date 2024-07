La Talpa, Ilary Blasi allontanata dalla conduzione del reality? Spunta un'indiscrezione!

Gossip TV

Da settimane si vociferava che alla conduzione di La Talpa ci sarebbe Ilary Blasi. Tuttavia, secondo quanto riportato da una fonte, sembra che la conduttrice non sia più connessa al progetto!

Nella prossima stagione televisiva di Mediaset dovrebbe andare in onda una nuova stagione de La Talpa, il noto reality che nei primi anni 2000 era tra i titoli delle reti dell'azienda di Cologno Monzese. Alla sua conduzione, sembrava certo che sarebbe stata chiamata Ilary Blasi, ma una fonte anonima ha rivelato che potrebbe non essere così.

La Talpa, Ilary Blasi fuori dal progetto? Parla una fonte

L'ultima volta che La Talpa è andata in onda era il 2008, da allora, la trasmissione è stata assente tra i reality di Canale5, che hanno sempre riproposto il GF e L'Isola dei Famosi, due dei programmi di punta delle reti Mediaset. Tuttavia, già dalla presentazione dei palinsesti dello scorso anno si vociferava in un ritorno dell'atteso reality.

La conferma di un ritorno effettivo de La Talpa non è stata ancora data, ma diverse voci danno per certo il ritorno del reality nel 2025 su Canale5 o Italia1. E altre voci davano per certo che la conduzione del programma sarebbe stata affidata a Ilary Blasi. Tuttavia, una segnalazione è giunta a mettere in crisi questa voce. La giornalista Grazia Sambruna, nel suo articolo per mowmag.com ha rivelato che, stando a ciò che le ha riportato una fonte affidabile, ma anonima, i vertici di Mediaset avrebbero deciso di non affidare lo show a Ilary Blasi, Inoltre, ha aggiunto:

"Nei prossimi giorni verrà annunciato ufficialmente chi prenderà il suo posto"

Le informazioni fornite devono ovviamente trovare conferma, ma i fan che sperano nel ritorno di Paola Perego alla conduzione della trasmissione hanno visto questa news come un segnale che sarà proprio Perego a ritornare a condurre il reality.

Ilary Blasi non tornerà in tv per la prossima stagione tv?

Quest'anno, Ilary Blasi è stata assente dalla tv: la conduttrice, infatti, non ha ripreso il suo ruolo di conduttrice de L'Isola dei Famosi, affidato a Vladimir Luxuria, e le apparizioni dell'ex moglie di Francesco Totti sono state brevi e fugaci. Attualmente, Ilary Blasi è conduttrice insieme ad Alvin di Battiti Live, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate.

L'ex showgirl è stata protagonista di diverse gaffe e momenti esilaranti, incurante di essere spesso ripresa, ma sul web i fan hanno dimostrato di apprezzare la chaotic energy che Ilary porta con sé e tutti i piccoli disastri che combina. Questo tipo di brio, infatti, è stato per molti ciò che è mancato alla conduzione di Luxuria dell'Isola e ci si è spesso chiesti se, visto il flop di questa edizione del reality, per la prossima edizione non sarà proprio Ilary Blasi a riprendere il suo posto alla conduzione del programma.

Le ipotesi di un suo potenziale ritorno in tv sembravano aver trovato conferma nella voce che Ilary Blasi avrebbe condotto da La Talpa, ma se la segnalazione riportata da Grazia Sambruna si rivelerà corretta, allora, forse, anche per la prossima stagione televisiva potrebbe non esserci spazio per l'ex showgirl?