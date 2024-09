Battiti Live, Elisabetta Gregoraci sull'addio al programma: "Sarei andata avanti, lo porto nel cuore"

Gossip TV

Elisabetta Gregoraci torna a parlare di Battiti Live e svela la verità sul suo addio al programma che ha condotto per tanti anni insieme ad Alan Palmieri.

L'ultima stagione di Battiti Live, andata in onda questa estate, è stata condotta per la prima volta da Ilary Blasi e Alvin. I due amici hanno sostituito i veterani Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, che ospite di Storie di Donne al Bivio è tornata a parlare del suo addio allo show musicale.

La verità di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è tornata a parlare di Battiti Live, lo show musicale di Italia 1 che quest'anno ha visto al timone Ilary Blasi e Alvin. Ospite di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio, la showgirl ed ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha ammesso che, se fosse stato per lei, avrebbe continuato a condurre il programma con Alan Palmieri:

Ho sempre fatto programmi che ho condotto per tanti anni e questa cosa mi piace tantissimo. Anche se sette anni di Battiti Live sono tanti, forse io avrei proseguito un pochino in più. Perché è un programma che ho nel cuore, con Alan è stata una famiglia. Quello è stato un programma che mi ha dato così tanto e lo porto nel cuore e per questo sarei andata avanti.

Leggi anche Can Yaman conquista Netflix

Durante la puntata di Storie di donne al bivio, la Gregoraci ha parlato molto del suo ritorno in RAI dove verrà messa alla guida di un programma di moda che andrà in onda in seconda serata su Rai2, Questione di stile. A tal proposito, la showgirl ha confessato di essere felice ed entusiasta per questo nuovo progetto: "Sto per tornare in Rai e sono molto felice, dopo molti anni in Mediaset dove conducevo un programma musicale, ma ora parleremo di moda, tendenze, cose molto belle".

Elisabetta Gregoraci ricoverata in ospedale: ecco cosa è successo

Attimi di panico per Elisabetta Gregoraci, che nelle ultime ore è finita in ospedale per dei problemi di salute legati forse a uno stress eccessivo. A rivelarlo è stata proprio la conduttrice ed ex moglie di Flavio Briatore, che ha condiviso sulla sua pagina ufficiale Instagram una foto con una flebo al braccio:

E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti. Ora tocca a me…Settimana scorsa sono stata ricoverata in ospedale. Poi uscita, ora sono nuovamente qui…Nulla di grave, non preoccupatevi ma devo un attimino pensare a me. Voi mandatemi tanta energia positiva e pensatemi.