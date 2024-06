Battiti Live, Elisabetta Gregoraci lancia una frecciatina a Ilary Blasi? Cosa è successo

Gossip TV

Elisabetta Gregoraci commenta un post dell'ex collega di Battiti Live, Alan Palmieri, e alcuni ci leggono una frecciatina a Ilary Blasi.

La nuova edizione di Battiti Live è iniziata e Ilary Blasi e Alvin hanno conquistato i fan di Italia 1 con la loro frizzante conduzione. I due presentatori hanno sostituito Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, il quale ha commentato su Instagram trovando il supporto della sua ex collega: si tratta di una frecciatina?

Elisabetta Gregoraci sostituita da Ilary Blasi

Grandi cambiamenti nei palinsesti Mediaset ma anche tra i conduttori dei programmi di punta del Biscione, come Battiti Live che da anni fa ballare gli spettatori di Italia 1. Dal 2017 Alan Palmieri è stato affiancato da Elisabetta Gregoraci e il duo sembra piacere molto al pubblico, che sempre regalato un buono share alla messa in onda tappa dopo tappa, anno dopo anno. Eppure i vertici di Mediaset hanno pensato di rinnovare il programma partendo dalla conduzione, sostituendo Palmieri e Gregoraci con Alvin e Ilary Blasi, che ha così fatto il suo grande ritorno in tv dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Totti.

Gregoraci ha commentato la conduzione di Ilary, rimanendo sul vago inizialmente non certa di essere poi effettivamente sostituita dalla collega. Ora, sotto ad un post Instagram di Palmieri, spunta un nuovo commento che secondo alcuni ha tutta l’aria di essere una frecciatina ai danni dei nuovi presentatori di Battiti Live, che hanno convinto il pubblico con la prima tappa in Puglia. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Gregoraci lancia una frecciatina ai presentatori di Battiti Live?

Se inizialmente Elisabetta Gregoraci aveva temporeggiato davanti alle indiscrezioni sulla sostituzione ai vertici di Battiti Live che l’avrebbe così portata lontano dalla Tv, la showgirl calabrese ha poi dovuto fare i conti con la realtà: Ilary Blasi l’ha ufficialmente sostituita al timone del programma su Italia 1. Per Gregoraci, tuttavia, si apre una nuova occasione secondo Tv Blog, che riporta il lancio a breve di un nuovo programma in seconda serata su Rai 2, condotto proprio dall’ex moglie di Flavio Briatore.

Lei forse non perdona lo smacco di Mediaset e secondo gli utenti il suo commento sotto al post di Alan Palmieri su Instagram potrebbe essere una bella frecciatina social ai danni della collega romana. Palmieri, infatti, ha pubblicato una foto fatta durante una vecchia tappa di Battiti live, scrivendo “Nel cuore della musica c’è Battiti Live” e Gregoraci si è affrettata a commentare con un cuore. Che sia un riferimento al fatto che il cuore della musica sono e saranno sempre solo loro due? Questo non è chiaro, ma di certo Elisabetta non deve aver preso benissimo la fine del suo contratto con il Biscione.