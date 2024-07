Gossip TV

L'ex giudice di Amici di Maria De Filippi Giuseppe Giofrè è entrato nel cast del corpo di ballo di Kylie Minogue. Vediamo insieme i dettagli della notizia

L'ex giudice di Amici di Maria De Filippi, il ballerino Giuseppe Giofrè è entrato a far parte del corpo di ballo di Kylie Minogue. La sua luminosa carriera comprende performance al fianco di grandi star della musica, come JLo e Taylor Swift, ma dopo diversi anni trascorsi negli USA, Giuseppe Giofrè ha deciso di tornare in patria e accettare l'invito di Maria De Filippi, conduttrice del talent di Canale5, di diventare giudice del Serale del talent di Canale5. Il ballerino ha ricoperto il ruolo insieme a Cristiano Malgioglio e Michele Bravi per due anni consecutivi.

Amici, Giuseppe Giofrè nel corpo di ballo di Kylie Minogue

Ancora un altro traguardo importante raggiunto da Giuseppe Giofrè: l'ex ballerino di Amici, infatti, è entrato a far parte del corpo di ballo di una delle pop star della musica internazionale, Kylie Minogue. L'artista ha tenuto un concerto ad Hyde Park a Londra e si è esibita in alcuni dei brani di maggior successo della sua carriera.

I fan più attenti avranno notato come nel suo corpo di ballo ci fosse un volto famigliare a chi segue i programmi di Canale5: nel corpo di ballo della cantante c'era anche Giuseppe Giofrè. Molti degli astanti lo hanno riconosciuto e in breve tempo sul web si è sparsa la voce della sua presenza al concerto di Kylie Minogue.

Inoltre, i presenti non hanno perso tempo a riprendere il ballerino mentre si esibiva e a diffondere sul web le immagini che lo mostrano mentre balla con l'artista.

.@kylieminogue and the crowd singing “In Your Eyes” last night at BST Hyde Park! (koncertowy_boy YT) pic.twitter.com/0id4CYTIaX — Kylie Central (@MinogueCentral) July 14, 2024

Amici, Giuseppe Giofrè e il legame con Maria De Filippi

Dopo la vittoria nell'undicesima edizione del talent, Giuseppe Giofrè è partito per gli States dove ha collaborato con star internazionali come Dua Lipa, Taylor Swift, Ariana Grande, Britney Spears e Jennifer Lopez. Tuttavia, quando Maria De Filippi gli ha chiesto di diventare giudice del Serale di Amici sia per l'edizione ventidue sia per la ventitre, non ha potuto non dirle di no, visto il grande rapporto di stima che lo lega alla conduttrice.

Intervistato da Vanity Fair, il ballerino ha rivelato della sua esperienza dello show di Canale 5 e del rapporto con la sua conduttrice, Maria De Filippi, definita una seconda madre:

"Il ritorno a Maria ci sarà sempre. Perché tutto parte da lei. Le sarò sempre riconoscente, le devo tutto, anche se può sembrare scontato dirlo. Credo si veda da come la guardo, il bene che le voglio. Per me è una seconda mamma e Amici è casa. Tutte le volte che sono tornato ad Amici, poi, non mi sono fermato lì e sono sempre tornato a lavorare in America. Questo è un ritorno momentaneo alle origini, sono qui sono per Maria."

Il ballerino ha sottolineato che l'empatia e l'umanità che contraddistinguono Maria sono due delle sue qualità migliori e che la conduttrice gli è stata accanto nei momenti di difficoltà. I due, durante la scorsa edizione del programma, sono stati protagonisti di un tenero momento che ha commosso i fan: quando la cantante Federica Aversani ha cantato Tango di Tananai, si è bloccata a metà esibizione per l'emozione e contemporaneamente in giuria, Giofrè si è commosso e non è riuscito a trattenere le lacrime. Immediata è stata la reazione, dolcissima, della padrona di casa: Maria De Filippi, infatti, lo ha raggiunto e lo ha abbracciato per consolarlo.

