Barbara d’Urso svela perché continua con la sua pausa televisiva!

Barbara d’Urso sbarca su Tik Tok ma il suo ritorno in televisione sembra ancora molto lontano, ecco cosa ha rivelato la presentatrice in una recente intervista.

Barbara d’Urso è lontana alla televisione da ormai più di un anno dopo l’addio a Mediaset e i suoi fan vorrebbero vederla al più presto in un nuovo programma Tv. La presentatrice parla del suo nuovo progetto sulla piattaforma social Tik Tok, poi svela perché continua a tenersi lontano dal piccolo schermo.

Barbara d’Urso sbarca su Tik Tok

Mediaset ha detto addio a Barbara d’Urso in modo frettoloso, lasciando sgomenta la presentatrice che per decenni è stata volto di Canale 5 con tantissimi programmi di successo, che si è vista soffiare Pomeriggio 5 dalla collega Myrta Merlino. Da quel momento, Barbara si è tenuta lontano dalla televisione, eccezione fatta per una lunga e sentita intervista a Domenica In con Mara Venier, dove ha ribadito anche la sua frustrazione per la scelta del Biscione.

Nel frattempo, d’Urso ha annunciato su Instagram di star lavorando ad un nuovo progetto e tutti hanno immediatamente pensato si trattasse di un programma televisivo, invece si tratta di un progetto social su Tik Tok. Parlando di questo nuovo capitolo in una recente intervista a La Stampa, la conduttrice ha fatto intendere di essere fuori dal piccolo schermo non per sua totale volontà.

“Questo, per scelta mia e non per scelta mia, è un periodo momentaneo di pausa televisiva della mia carriera”.

Insomma, al momento non sappiamo quando Barbara tornerà in tv anche se si vocifera che Milly Carlucci la vorrebbe a tutti i costi a Ballando con le Stelle, e le continue lezioni di danza che la partenopea sta prendendo non fanno che avvalorar l’ipotesi che sarà lei una delle ballerine vip della prossima stagione del programma di Rai 1. Nell'intervista, poi, Barbara ha voluto specificare di essersi approcciata a questo nuovo mondo social con entusiasmo ma anche con cognizione di causa, seguita da esperti del settore che la aiutano per ogni contenuto.