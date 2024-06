Ballando con le Stelle, Anticipazioni: Milly Carlucci vuole Barbara d’Urso e Melissa Satta

Gossip TV

Nuova stagione di Ballando con le Stelle, nuove trattative per Milly Carlucci che sembra pronta a tutto per avere Barbara d’Urso e Melissa Satta nel cast. Ecco le Anticipazioni.

Milly Carlucci sta già lavorando alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo show danzante di Rai 1 che torna con un cast tutto nuovo. La presentatrice vuole a tutti i costi Barbara d’Urso, Francesco Arca e Melissa Satta, ecco le ultime indiscrezioni.

Ballando con le Stelle, Anticipazioni sul cast

Mentre si sta per concludere il nuovo programma di Milly Carlucci ovvero l’Acchiappa Talenti, la presentatrice pensa già alla nuova stagione di Ballando con le Stelle dopo il successo di quella appena conclusa, che ha incoronato vincitrice Wanda Nara. Mesi fa si parlava della presenza certa di Belen Rodriguez, tanto che la showgirl argentina si è mostrata spesso e volentieri su Instagram intenta a prendere lezioni di ballo ma Davide Maggio ha poi fatto sapere che Belen ci ha ripensato, decidendo di non firmare ad un passo dall’accordo con la Rai.

Anche Nina Moric è in forse, mentre Jasmine Carrisi ha ammesso di voler partecipare a tutti i costi e non vi sono motivi per cui Milly non dovrebbe voler accontentare la figlia minore di Al Bano. Ma spuntano anche nuovi nomi, stando al settimanale Nuovo Tv, che è certo che Carlucci voglia nel cast di Ballando con le Stelle anche Barbara d’Urso, Melissa Satta e Francesco Arca. Sulla d’Urso ci sono diverse congetture, tuttavia, dato che c’è chi crede che la presentatrice approderà su Nove con un nuovo favoloso contratto.

Vero è che anche la presentatrice si sta mostrando sui social sempre più alle prese con lezioni di danza, tra danza classica e passi a due che potrebbero favorirla nel programma della Carlucci. Insomma, il toto nomi è appena iniziato e nella lista appare anche Federica Nargi, favolosa ex Velina di Striscia la Notizia amatissima dal pubblico, mentre certa è la non presenza di ex concorrenti dei reality show per volontà della conduttrice.