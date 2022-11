Barbara d’Urso sotto shock per la confessione di Tonon: ''Senza Luca Onestini, mi sarei tolto la vita al Gf Vip''

Gossip TV

Ospite dello studio di Pomeriggio 5 per parlare del percorso di Luca Onestini al Grande Fratello Vip, Raffaello Tonon ha lasciato senza parole Barbara d’Urso.

Barbara d’Urso ha ospitato nello studio di Pomeriggio 5 Raffaello Tonon e Gianmarco Onestini, entrambi presenti per parlare del percorso di Luca Onestini al Grande Fratello Vip. La presentatrice è rimasta agghiacciata ascoltando la confessione di Tonon, ecco cosa è successo.

Barbara d’Urso senza parole, ecco cosa ha ammesso Tonon

Nello studio di Pomeriggio 5 si parla spesso dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip e Barbara d’Urso ha deciso di ospitare nel studio studio Raffaello Tonon e Gianmarco Onestini. I due sono molto legati a Luca Onestini, concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini e attualmente allontanato dalla casa di Cinecittà poiché ha contratto il Covid. Parlando della forte amicizia tra Tonon e Luca, nata proprio al tempo in cui erano entrambi al Gf Vip, l’ospite si è lasciato scappare un commento che avrebbe voluto essere ironico e invece ha scioccato la padrona di casa.

“Sono andato incontro anche a questo avventura, e lì devo dire che per fortuna c’era lui perché se no sarebbe stato il primo reality in cui uno si sarebbe tolto la vita nella Casa. Lui mi dà da sempre un’allegria pazzesca, è stato il motore del mio Grande Fratello”.

Barbara è rimasta senza parole, ammutolendo per un momento davanti alla confessione di Tonon. Poi, la partenopea è tornata alla carica, facendo notare come Raffaello parla con gli occhi lucidi dell’amico Luca. Nel frattempo, Gianmarco ha bocciato il flirt tra il fratello e Nikita Pelizon, ammettendo di non fidarsi della modella. Alcuni, infatti, trovano strano che Nikita abbia avuto un colpo di fulmine per Onestini, dato che lui non ha fatto molto per incoraggiarla.

