Barbara d’Urso riceve un appello shock: una cantante dell’Eurovision vuole conoscerla a tutti i costi!

Konstrakta, cantante dell’Eurovision, saluta Barbara d’Urso e ammette di volerla incontrare, dopo l’ironia esplosa sul web per la sua performance con In Corpre Sano.

Konstrakta può dirsi soddisfatta della sua performance all’Eurovision Song Contest 2022, esultando per l’ottimo risultato ottenuto in classifica. L’esibizione della cantante che rappresentato la Serbia, tuttavia, ha fatto discutere e molti hanno visto una somiglianza con un iconico video di Barbara d’Urso, alla quale Konstrakta si è appellata.

Barbara d’Urso incontra la cantante della Serbia dopo l’Eurovision?

Quando Konstrakta si è esibita sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022, il pubblico italiano non ha potuto non notare la somiglianza tra la performance della cantante che ha rappresentato la Serbia e il famoso video tutorial di Barbara d’Urso che, ad inizio pandemia, insegnò al pubblico di Canale5 come lavarsi correttamente le mani. Konstrakta può ritenersi soddisfatta per la classifica finale, che l’ha vista sopra Blanco e Mahmood, e ha raccontato all’EuroFestival News come è nata la sua canzone In Corpre Sano.

“La canzone è stata scritta nelle lunghe camminate che ho fatto col mio cane. Abbiamo avuto tanto tempo durante il Covid, paradossalmente l’unico beneficio che abbiamo avuto da questa strana situazione è stata il poter passare del tempo da soli. Sono rimasta davvero sorpresa della vittoria dal momento che, in primo luogo ero scettica anche solo al fatto che il mio brano potesse anche solo essere scelto per la selezione - riporta Biccy - Ma evidentemente mi sbagliavo, ed il pubblico ha accolto calorosamente il brano”.

Konstrakta ha scoperto che su Twitter il pubblico italiano è impazzito per la somiglianza con il video della d’Urso, riconfermata al timone de La Pupa e il Secchione Show, e ha lanciato un appello alla presentatrice partenopea, chiedendole di poterla incontrare. Barbarella accoglierà l’invito per un nuovo video tutorial a due mani con la serba?