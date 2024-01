Barbara d’Urso pronta a parlare? In atto una vera e propria ''gara per contendersela''

Gossip TV

Dopo l’addio a Mediaset e la scadenza del contratto, Barbara d’Urso potrebbe scegliere un programma Rai per rivelare tutta la verità.

Barbara d’Urso è una donna libera. Concluso ufficialmente il contratto che la legava a Mediaset sino alla fine di dicembre 2023, la presentatrice partenopea ha festeggiato il nuovo anno con un video virale, e ora sembra che tutti siano in competizione per accaparrarsi la sua prima intervista dopo l’affaire Pomeriggio 5, che sarà senza dubbio epica.

Barbara d’Urso, chi ospiterà la sua prima intervista dopo l’addio a Mediaset?

Protagonista del gossip degli ultimi mesi, da quando Mediaset l’ha liquidata con un banale comunicato ufficiale dopo più di quindici anni di presenza fissa su Canale 5, Barbara d’Urso è tornata ad essere una donna libera. Superata la rabbia per la perdita di Pomeriggio 5, affidato a Myrta Merlino dai vertici del Biscione incontrando anche lo scontento del pubblico, la presentatrice ha festeggiato la fine del contratto con la rete, servendo un bel caffeuccio bollente tramite un video che è diventato virale su Instagram in pochissimi minuti.

Ora Barbara non solo può accettare la proposta lavorativa che riterrà più opportuna, tornando così al timone di un programma sul piccolo schermo per la gioia dei suoi tantissimi fan, ma potrà anche raccontare tutta la sua verità senza più alcun tipo di vincolo. Un’occasione a dir poco ghiotta, un momento storico per il gossip nostrano che tutti attendono con ansia, soprattutto dopo l’ultima stoccata social di Barbarella che promette tempesta. Ma chi si aggiudicherà l’occasione di intervistare d’Urso per primo? Dagospia ha annunciato che è corso una vera e propria “gara per contendersela”, che vedrebbe scontrarsi Mara Venier con Domenica In, Che Tempo che Fa di Fabio Fazio, Francesca Fagnani che a breve tornerà con Belve su Rai 2 ma anche Pierluigi Diaco che vorrebbe la presentatrice a BellaMa’. Insomma, una bella lotta tra titani ma Barbara ha già le idee chiare sulla questione? Raggiunta dai microfoni di TvBlog, la conduttrice partenopea ha ammesso di non avere ancora idea di cosa farà.

“Come detto in apertura, TvBlog ha girato direttamente a Barbara d’Urso la domanda delle domande: quando e dove tornerà a parlare in tv? La conduttrice molto gentilmente ha ringraziato per l’interesse mostrato e ha aggiunto che non ha risposte. Insomma, è il momento delle ipotesi, non delle certezze”.