Barbara d’Urso serve il ''caffeuccio'' a Mediaset, così festeggia pubblicamente la fine del contratto

Gossip TV

Barbara d’Urso inizia il nuovo anno con un po’ di sano trash e una stilettata social da vera maestra, ecco l’affondo a Mediaset che è diventato virale.

Barbarella è tornata e ha servito il primo “caffeuccio” del 2024! Un caffè davvero bollente con il video, pubblicato su Instagram, con cui festeggia a gran voce la fine del suo contratto vincolante con Mediaset. La presentatrice partenopea promette di essere in procinto di tornare, e si mormora che sia ad un passo dal firmare un contratto con Rai. Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Barbara d’Urso, il video virale contro Mediaset

La stagione televisivo è iniziata in modo decisamente brusco per Barbara d’Urso. La presentatrice partenopea è stata tagliata fuori da Mediaset, che ha affidato Pomeriggio 5 a Myrta Merlino e ha deciso di comunicarglielo con un comunicato ufficiale, lasciandola decisamente amareggiata. Barbara, dopo aver spiegato la sua posizione e aver lanciato più di qualche frecciatina ai vertici del Biscione, è volata a Londra dove ha migliorato la sua dizione e sfoggiato look impeccabili, diventando una vera e propria guru di stile su Instagram.

Attraverso la nota piattaforma social, Barbara ha continuato ad aggiornare i suoi fan, che si sono lamentati non poco dell’assenza della conduttrice da Canale 5, e proprio qui ha deciso di lanciare un’altra bella frecciatina a Mediaset. A poche ore dalla mezzanotte, infatti, d’Urso ha festeggiato il 2024 con un video diventato virale in cui inneggia alla libertà, riferendosi alla fine del contratto con la rete che la teneva vincolata sino alla fine di dicembre, facendo intendere di essere pronta a tornare sul piccolo schermo e prendersi la sua rivincita. Si mormora, ormai da settimane, che Barbara sia in procinto di firmare un vantaggioso contratto con la Rai.

Da parte della presentatrice ancora nessuna conferma ufficiale, anche se sicuramente questo video fa intendere che vi siano progetti televisivi in vista. Ammettiamolo, il pubblico farebbe follie per poter vedere Barbarella al timone di un programma di intrattenimento pomeridiano che si andrebbe a scontrare direttamente con Pomeriggio 5 della Merlino, anche se sembra improbabile che la presentatrice possa inserirsi in questa slot del day-time Rai, dato che c’è già la Vita in Diretta di Matano che fa share clamoroso, e dunque difficilmente i vertici di Viale Mazzini rinuncerebbero a questa sicurezza per un azzardo con Barbarella. Non resta che attendere e scoprire cosa accadrà nelle prossime settimane, nel frattempo il caffeuccio è servito e la prima perla trash di questo 2024 porta il nome della d’Urso.