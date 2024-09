Barbara D'Urso nonna bis: l'annuncio sui social emoziona i fan!

Gossip TV

Barbara D'Urso diventerà nonna per la seconda volta: l'ex conduttrice di Canale5 lo ha svelato con un tenero annuncio!

Barbara D'Urso diventerà nonna per la seconda volta! L'ex conduttrice di Canale5, infatti, che presto tornerà in tv nel ruolo inedito di ballerina per una notte nel noto dancing show di Ballando con le Stelle, ha pubblicato un tenero video sui social nel quale ha rivelato che presto sarà una nonna bis!

Barbara D'Urso nonna bis: il tenero video sui social

Barbara D'Urso si prepara a un nuovo (si fa per dire) ruolo: quello di nonna bis! La conduttrice partenopea, infatti, ha annunciato con un breve video sui social che Giulia, sua nuora e compagna del figlio Gianmauro Berardi, è in dolce attesa del loro secondo figlio, dopo Matilde, nata nel 2022. Nel filmato Giulia e la D'Urso passeggiano per la strada, godendosi una giornata di shopping, quando, spiazzando la suocera, Giulia ha confermato di essere in attesa...di due gemelle!

La conduttrice, infatti, ha esordito nel video con un "andiamo a fare shopping per la bimba". Ma Giulia l'ha corretta dicendo: "per le bimbe..." e Barbara D'Urso non ha trattenuto la sua sorpresa:

"Sei pazza? Così me lo dici? Sto facendo un video. Sei matta, che sorpresa! Amo questa donna, è la mia terza figlia"

Poco dopo, la conduttrice ha pubblicato uno scatto di Giulia e ha aggiunto a corredo della foto: "Come essere spiazzata da tua nuora (che io amo)".

Barbara D'Urso ballerina per una notte a Ballando con le Stelle

Dopo rumors, smentite e silenzi, alla conferenza stampa di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha finalmente confermato che Barbara D'Urso farà parte del suo cast di vip e stelle nel dancing show di Rai1. Ma non come concorrente, bensì, come ballerina per una notte. La nuova edizione di Ballando ha preso il via sabato sers, 28 settembre 2024, e sono già volate le prime scintille.

Il cast di quest'anno comprende diversi nomi importanti, divisi tra sportive, attori turchi, giornalisti, cantanti: Alan Friedman, Francesco Paolantoni, Luca Barbareschi, I Cugini di Campagna, Nina Zilli, Federica Nargi, Tommaso Marini, Sonia Bruganelli, Bianca Guaccero, Furkan Palali, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Anna Lou Castoldi.

E, dopo il due di picche di Chiara Ferragni, che ha rifiutato perché "non se la sentiva in questo momento", Milly Carlucci ha annunciato che Barbara D'Urso sarà una delle ballerine per una notte di questa edizione, confermando i rumors di Giuseppe Candela e Davide Maggio. Barbara D'Urso si esibirà nella seconda puntata della trasmissione, che andrà in onda sabato 5 ottobre 2024.