Barbara D'Urso massacrata da Giancarlo Magalli: "Ruffiana e insincera"

Giancarlo Magalli intervistato da Il Messaggero, si è scagliato duramente contro Barbara D'Urso.

In una lunga intervista concessa a Il Messaggero, Giancarlo Magalli, ha parlato di alcuni aspetti della sua vita privata e anche lavorativa come il suo recente addio alla Rai e la vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto con Adriana Volpe. Ma il conduttore 76enne ha speso anche alcune parole non particolarmente lusinghiere nei confronti di Barbara D'Urso.

Giancarlo Magalli: "Barbara D'Urso? Quello che faceva lei era il monumento al trash"

Parlando dei palinsesti Rai 2023/2024 e dei programmi presentati dalla rete pubblica, Magalli ha voluto fare alcune precisazioni:

"C'è da dire che non voglio far carriera: un impegno di due ore, tutti i giorni, per nove mesi, non lo reggerei più. Per questo due anni fa ho lasciato I fatti vostri. Se vogliamo parlare di riconoscenza, quella non esiste. Meno che mai in Rai, che non essendo identificabile in una persona, una coscienza non ce l’ha proprio. Ha solo dirigenti che cambiano ogni due-tre anni. Mi avevano promesso una telefonata sia Angelo Mellone, che adesso guida il Day Time, sia il direttore generale Giampaolo Rossi, ma finora non li ho sentiti. Non è un problema: lavoro con la Rai dal 1964, senza mai una raccomandazione”.

Magalli ha poi commentato anche Barbara D'Urso e il suo modo di condurre:

"Quello che faceva lei era il monumento al trash. Un modo di fare tv non dico brutto o sbagliato, ma estremamente ruffiano, con una grande dose di insincerità. Per sembrare amica del pubblico, con il cuore, esagerava ogni cosa. A me non è mai piaciuta"

Parlando di Adriana Volpe, sua ex collega de I Fatti Vostri, con la quale c'è da diversi anni una disputa anche legale, Magalli ha dichiarato:

"Non ho certo una pensione d’oro, ma almeno la Rai ha sempre versato i contributi. Certo, ora dovrò pagare la Volpe…7 anni di beghe legali e 8 di lavoro con lei sono 15 anni di vita che nessuno mi restituirà.”