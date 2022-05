Gossip TV

La conduttrice campana Barbara d’Urso, intervistata da La Stampa, rompe finalmente il silenzio sul suo futuro a Mediaset.

In occasione del suo 65esimo compleanno, la conduttrice campana Barbara D'Urso, ha rilasciato un'intervista a La Stampa, facendo finalmente chiarezza sul suo futuro nell'azienda Mediaset, dopo le recenti e pesanti indiscrezioni di Dagospia, secondo le quali, la D'Urso, sarebbe prossima all'addio perché, "non sarebbe più nei piani dell’azienda".

Barbara d’Urso lascerà Mediaset? Parla la conduttrice: “Inutile smentire…"

Nulla di tutto ciò. Barbarella ha tenuto a precisare che non ci sarà alcun addio:

"Resto a Mediaset anche l’anno prossimo. Voci di addio? Provo a spiegarlo in un modo carino. Ci sono persone ossessionate da me. L’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere. Magari per fare più click. Uno scrive che sono fidanzata con un Panda, però di pelouche, e il gioco è fatto. Parte la giostra e non si ferma più. Ma io non sono fidanzata con un panda di pelouche e il prossimo anno sarò ancora a Mediaset. Inutile smentire i siti. Né io né l’azienda lo facciamo".

I rumors sul futuro di uno dei volti più noti e popolari di Canale 5, avrebbero fatto riferimento al rinnovo del suo contratto, in scadenza a dicembre del 2022, in base agli ascolti non soddisfacenti degli ultimi anni. Dopo aver dunque interrotto la programmazione di Domenica Live e Live - Non è la D'Urso , si stava vociferando il cambio del timone a Pomeriggio 5 , lo storico talk show pomeridiano della conduttrice o addirittura la una sospensione. Ancora una volta, le indiscrezioni di Dagospia vengono smentite dalla diretta interessata che, in occasione del suo compleanno e dopo la sontuosa festa organizzata a Milano in compagni di tanti amici e volti noti della tv, ha parlato del tempo che passa, un aspetto, quello dell'età, che non le pesa affatto: