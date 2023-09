Barbara D'Urso, Joe Bastianich lancia un appello per la conduttrice

Gossip TV

Joe Bastianich ha lanciato un appello per Barbara D'Urso dopo la sua "fuga" a Londra. Ecco cosa ha detto!

Barbara D'Urso è volata a Londra, pochi giorni fa, dopo l'addio definitivo al programma di Pomeriggio 5, ora sotto il timone di Myrta Merlino. L'ex regina di Canale5 ha svelato che vivrà per un po' all'estero e si dedicherà a diversi progetti. Ma, qui in Italia, a quanto pare il suo fandom non l'ha ancora dimenticata e anche tra i colleghi vip c'è chi vorrebbe vederla ritornare. Joe Bastianich ha, infatti, lanciato un appello per lei!

Barbara D'Urso, dopo la fuga a Londra arriva l'appello per lei di Joe Bastianich!

Dopo l'addio al suo amato Pomeriggio 5, Barbara D'Urso è volata nel Regno Unito per qualche tempo: lì si dedicherà a migliorare il suo inglese e ad alcuni progetti lavorativi, di cui però non ha voluto svelare molto! La notizia del suo lincenziamento da Mediaset è arrivata a inizio luglio come un fulmine a ciel sereno e ha lasciato senza parole il pubblico di Canale5, abituato da 15 anni a vedere ogni giorno la Barbara nazionale in tv.

Al suo posto è stata nominata alla conduzione Myrta Merlino, che ha debuttato in questi giorni, confermandosi un'ottima professionista, ma che dovrà conquistare il cuore dei fan, se vorrà davvero avere successo. La mancanza di Barbara D'Urso si fa sentire anche per i suoi colleghi del mondo televisivo: Joe Bastianich, noto chef internazionale ed ex giudice di Masterchef, ha pubblicato sui social un appello per la conduttrice, condividendo uno scatto in cui, con occhiali da sole e cappellino, sulle scale della stazione di Milano Centrale, regge un cartello con la scritta:

"Free Barbara D'Urso"

L'ironia (e forse anche provocazione) del messaggio è andata persa per alcuni utenti, i quali, ovviamente, non hanno perso tempo ad attaccare lo chef per lo scatto a sostegno della conduttrice.