Barbara D'Urso e l'addio a Mediaset: "Vorrebbe una prima serata ma l'azienda ha risposto picche"

Nuovi retroscena sulla (presunta) fine del sodalizio lavorativo tra Barbara D'Urso e Mediaset.

Sono emersi nuovi e importanti retroscena sul presunto addio di Barbara D'Urso a Mediaset, azienda per cui la conduttrice è senz'altro un volto storico e una granitica presenza da oltre un decennio.

Barbara D'Urso avrebbe richiesto di tornare in prima serata

Secondo quanto ha rivelato Tv Blog giorni fa, la D'Urso "avrebbe deciso di non accettare un'offerta di contratto biennale da parte della sua azienda" e di sbarcare su nuove piattaforme e progetti diversi. Davide Maggio, in merito alla notizia, ha diffuso ulteriori dettagli e sembrerebbe, innanzitutto, che la conduttrice sia legata all'azienda per tutto il 2023 e che quest'ultima avrebbe momentaneamente rifiutato una sua richiesta - quella di tornare in prima serata - tanto quindi da spingerla a considerare altri progetti lavorativi. Al momento, comunque, nulla è certo o definitivo e il futuro della D'Urso sarà più chiaro a partire dal prossimo anno.

Ecco cosa ha riportato Davide Maggio in merito alla conduttrice e ai retroscena sul suo contratto:

"Iniziamo dalla granitica certezza di questa storia: Barbara D’Urso ha un contratto in esclusiva con Mediaset sino a dicembre 2023. Un fatto che, allo stato attuale, esclude ogni nuovo impegno in altri lidi (si è parlato di Rai e persino di Netflix). Il punto interrogativo, dunque, è su ciò che accadrà a partire dal 2024. Ebbene, la conduttrice ha giocato d’anticipo facendo pervenire ben 8 mesi prima della scadenza una richiesta di rinnovo contrattuale. Ma che avesse una garanzia ben precisa: un prime time su Canale 5. (l’ultimo è Live – Non è la D’Urso del 2021). Mediaset le ha risposto picche. A Cologno, infatti, le policy aziendali vanno in una direzione diversa da quella dell’esclusiva “a scatola chiusa”. (come insegna il caso Marcuzzi). Non ci sono al momento progetti concreti in prima serata per la conduttrice nei palinsesti in via di definizione."