Barbara D'Urso e l'addio a Mediaset: i volti noti che hanno mostrato solidarietà alla conduttrice

L'intervista Barbara D'Urso in cui ha manifestato il suo grande dispiacere per come si è concluso il rapporto di lavoro con l'azienda Mediaset, ha suscitato molte reazioni da parte dei suoi colleghi e volti noti del piccolo schermo.

L'addio di Barbara D'Urso: i commenti di colleghi e volti noti del piccolo schermo

C'è molta solidarietà nei confronti della conduttrice che dalla prossima stagione non sarà più al timone di Pomeriggio 5, per volere, secondo quanto lei stessa ha riferito, dell'azienda di Cologno Monzese a cui è legata da decenni. La stessa Mediaset che non le avrebbe nemmeno consentito di "salutare il suo pubblico". Sono tanti i colleghi e i volti noti che si espressi sulla vicenda, manifestando solidarietà nei confronti della conduttrice.

L'opinionista Karina Cascella, intervistata da Fanpage, ha dichiarato:

"Mi è dispiaciuto. Barbara è un po’ come una persona di famiglia. Non solo per me che ci ho lavorato, ma per il pubblico a casa. Magari c’è stato un accordo tra lei e l’azienda, magari aveva anche lei altre esigenze, è diventata nonna e forse aveva altre priorità. Non tutto deve per forza ricondurre a “l’hanno fatta fuori perché è trash”. Perché varrebbe anche per il GF e l’Isola dei famosi..."

“Sei e rimarrai sempre la migliore!”, ha scritto Taylor Mega. E ancora: "Al di là di tutto, sono certa che fioccheranno le proposte. Figuriamoci se una professionista seria, preparata, appassionata come te in men che non si dica, prima ancora della naturale scadenza del contratto, non troverà una collocazione più che adeguata! Un abbraccio sincero" ha commentato Sandra Milo.

L'ex gieffina Guendalina Tavassi ha scritto:

"Barbara mi dispiace davvero tantissimo. Ma tu sei una grande donna, una grande professionista, una donna fantastica e ti seguiremo ovunque."

Samantha De Grenet, spesso ospite di Pomeriggio 5, ha dichiarato: "Non sempre e non tutte le storie d’ amore finiscono bene e questo può accadere anche nei rapporti di lavoro. Non è andata come ti aspettavi e questo me ne dispiace moltissimo, ma una cosa è certa: nessuno può mettere in dubbio la tua professionalità! Ti abbraccio forte con la certezza di rivederti “protagonista” molto presto con nuove sfide."

La ex deputata e senatrice Pd, Stefania Pezzopane, ha parlato della vicenda definendola "grottesca":

"Quando si prendono decisioni pubbliche bisognerebbe avere il coraggio di darne spiegazioni. Un abbraccio grande."