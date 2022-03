Barbara d'Urso a Verissimo: "Pamela Prati vuole 5 milioni di euro"

Gossip TV

La conduttrice campana a cuore aperto nel salotto di Silvia Toffanin.

Alla vigilia del suo ritorno in prima serata con La Pupa e il Secchione, in onda a partire da martedì 15 marzo prossimo su Italia 1, Barbara d'Urso è stata intervistata da Silvia Toffanin nell'ultimo appuntamento con Verissimo. La conduttrice campana ha parlato della sua vita privata spesso trincerata nella più assoluta riservatezza. Carmelita ha rivelato di non essere più fidanzata. La sua storia d'amore con broker assicurativo Francesco Zangrillo, iniziata un anno fa, è giunta infatti al capolinea.

"C’era un corteggiatore in prova, la prova è finita. Sono io che sono particolare, i miei corteggiatori sono bravissimi. Oggi non cerco l’amore ma spero che arrivi", ha confidato la d'Urso a Silvia Toffanin.

La Toffanin le ha poi chiesto se fosse vera la notizia che diventerà nonna. Pare infatti che uno dei suoi due figli, Giammauro ed Emanuele avuti dall’ex compagno il produttore cinematografico Mauro Berardi, potrebbero diventare papà. “Non so nemmeno come sia uscita questa notizia. I miei figli non vogliono che si parli di loro. Io nonna? Non posso dire nulla”, ha replicato la conduttrice.

Sulla diatriba con Pamela Prati, la showgirl sarda che ha rivelato di essere in causa con Mediaset e con la D'Urso, Carmelita ha dichiarato ai suoi avvocati non è arrivata alcuna denuncia penale e che la Prati si è rivolta ad un giudice civile chiedendo un risarcimento di ben 5 milioni di euro per danni morali e materiali. L'ex star del Bagaglino, è stata al centro di un vortice mediatico per il matrimonio con l'inesistente imprenditore Mark Caltagirone e ha fatto causa alla conduttrice di Pomeriggio 5 per aver parlato approfonditamente della questione nello show domenicale Live - Non è la D'Urso.