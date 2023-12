Ballando con le Stelle, Wanda Nara si riunisce con la sua famiglia per le festività natalizie

Gossip TV

Dopo aver trionfato a Ballando con le Stelle, Wanda Nara è tornata a Istanbul dalla sua famiglia, per godersi le vacanze di Natale con i suoi cari!

Sabato 23 dicembre si è disputata la finale di Ballando con le Stelle e a trionfare su tutti i ballerini di questa edizione del dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci è stata la showgirl Wanda Nara.

Ballando con le Stelle, Wanda Nara di nuovo insieme alla sua famiglia dopo la vittoria nel programma

Dopo aver vinto insieme al suo partner e maestro di ballo Pasquale La Rocca, Wanda Nara è tornata a Istanbul per riabbracciare la sua famiglia e trascorrere le festività natalizie con i figli e il marito Mauro Icardi. Proprio il marito della showgirl è stato protagonista di una feroce lite in campo durante il derby tra la sua squadra, il Galatasaray, e Fenerbahce. Duranto lo scontro con il calciatore Edin Dzeko, lui e Icardi sono passati dalle parole ai fatti e il calciatore si è trovato con un vistoso occhio nero.

Wanda Nara, per solidarietà, ha deciso di pubblicare gli auguri di Natale mostrandosi con un segno nero sotto l'occhio, per simpatizzare con la condizione di Icardi. Negli scatti postati dalla showgirl anche i figli della coppia e quelli avuti dal primo marito, Maxi Lopez, tutti riuniti insieme a Istanbul per festeggiare il Natale:

"Vi auguriamo buon Natale a tutti da Istanbul. Salute, pace e tanto amore"

Non soltanto il pubblico, ma anche Selvaggia Lucarelli ha decretato Wanda Nara una delle vincitrici del programma, definendola un "cyborg della danza" ed esprimendo in più di un'occasione la sua simpatia per la showgirl argentina:

"Pamela Prati fa la diva più di lei, come prima cosa. E poi: i figli tutti biondi e bellissimi, il marito calciatore devoto, le lacrime, le tutine sexy, il tango strappamutande, il pesto genovese, gli aerei privati, la coppa più grande di quella vinta dal marito, il ballerino gnocco, la popolarità, il dramma, il sorriso. È stata più di una concorrente. È stata una soap sudamericana. Non era Wanda Nara, era Topazio. Voto 10"