Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli zittisce gli haters per le critiche sulla morte della madre

Nella giornata di ieri, la madre di Selvaggia Lucarelli è venuta a mancare. La giornalista ha deciso la sera di presentarsi lo stesso a Ballando con le Stelle, scatenando una valanga di commenti negativi. Ma con la sua pungente ironia ha zittito tutti i suoi haters. Ecco cosa ha detto.

Non è stata una giornata facile, ieri, per Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha condiviso la notizia della perdita della madre, Nadia, scomparsa dopo una lunga malattia. Ligia al suo dovere, la sera la giornalista ha deciso di partecipare lo stesso a Ballando con le Stelle. Una scelta che ha scatenato una valanga di commenti negativi, a cui, però Lucarelli ha risposto con la sua ironia pungente.

Selvaggia Lucarelli risponde alle critiche degli haters

Quando si vive un dolore come la perdita di un genitore, bisognerebbe avere l'empatia di non esprimere giudizi su come si sceglie di vivere questo dolore. Da questo presupposto è partita Selvaggia Lucarelli quando ha scelto di partecipare alla puntata di ieri sera di Ballando con le Stelle. La sua decisione è stata oggetto di critiche feroci da parte di molti utenti del web che proprio non sono riusciti a trattenersi dall'esprime la loro opinione sull'accaduto.

Per molti la sua presenza ieri a Ballando con le Stelle è stata vista come una dimostrazione di mancanza di empatia verso la madre venuta a mancare. Ma già nel post con cui Selvaggia Lucarelli annunciava la dipartita della genitrice, sottolineava anche come la scelta di fare il suo lavoro ieri sera sarebbe stata approvata dalla madre, malata di Alzheimer da molti anni:

" E so che mia madre, che era prima di tutto una donna generosa, altruista, sempre in pena per il mondo, avrebbe barattato - anche consapevolmente - il suo sacrificio per il nipote che torna a scuola, per me che torno a viaggiare, per suo marito che può passeggiare nel parco, per la vita di tutti che ricomincia a germogliare. Mi piace pensare che se ne sia andata all’alba per questo: per salutarci tutti e augurarci una bella giornata, 'correte, non vi preoccupate per me'. Come era lei, come ha vissuto."

A sostenerla, molte voci dal mondo dello spettacolo, altri professionisti che hanno vissuto un'esperienza simile e hanno comunque deciso di tornare a lavorare. Poi, la stessa Selvaggia Lucarelli, con l'ironia che la contraddistingue, non ha mancato di pungere i suoi haters:

"Mi dispiace molto non essere rimasta a casa per rispettare il dolore di chi soffre perché non sono rimasta a casa. Davvero. Vi sono vicina."

