Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli stronca Federica Pellegrini e Angelo Madonia!

Ieri sera, sabato 28 settembre, è tornato in onda Ballando con le Stelle e Selvaggia Lucarelli ha già stroncato la prima coppia: quella formata da Federica Pellegrini e Angelo Madonia!

Ieri sera, sabato 28 settembre 2024, su Rai1 è tornato in onda Ballando con le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. Nel nutrito cast di concorrenti di questa nuova edizione c'è anche l'ex campionessa di nuovo Federica Pellegrini, che balla in coppia con Angelo Madonia. I due, purtroppo, nella prima puntata hanno ricevuto critiche molto severe dai giudici e non è mancata la stroncatura di Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini e Angelo Madonia stroncati dalla giuria

Federica Pellegrini ha deciso di mettersi in gioco partecipando alla nuova edizione di Ballando con le Stelle e scenderà in pista nel corso di queste puntate affiancata da Angelo Madonia. Durante la prima puntata, andata in onda ieri sera, sabato 28 settembre 2024, la coppia purtroppo ha ricevuto diverse stroncature, a eccezione di Ivan Zazzaroni, che ha cercato di sostenere l'ex campionessa.

Carolyn Smith si è complimentata per il coraggio, ma ha anche incoraggiato Federica a darsi maggiormente da fare, perché c'è ancora molto lavoro. Altrettanto incoraggiante è stato Fabio Canino, che ha però avvisato la coppia di concentrarsi maggiormente proprio sulla loro chimica come partner. Anche Guillermo Mariotto, pur avendo dato un secco 4, ha ricordato all'ex campionessa:

"Tutte le atlete si sono poi portate la coppia a casa. Lo farete anche voi. Lavorateci su e portatevela a casa!"

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli su Angelo Madonia e Federica Pellegrini: "Perché lui si pettina come Tony Effe?"

Il giudizio più atteso era forse quello di Selvaggia Lucarelli, che non ha mancato di stroncare la coppia e lanciare la sua frecciatina. Riferendosi alla nuova pettinatura sfoggiata da Angelo Madonia, la giornalista e giudice non ha potuto fare a meno di commentare:

"Perché Angelo si pettina come Tony Effe?"

Tirando in ballo, indirettamente, anche l'argomento dissing tra il cantante e Fedez, su cui non ha mai mancato di dire la sua. Infine, la giudice si è rivolta a Federica Pellegrini e ha lanciato la sua stoccata:

"Poi voglio essere molto franca, purtroppo Federica rimane una donna dei record perché è la cosa peggiore che abbiamo visto questa sera"

