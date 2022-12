Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli sta per dire addio al programma?

Gossip TV

In questa edizione di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ne ha affrontate di tutti i colori e potrebbe essere arrivato il momento di abbandonare il programma di Rai 1. Ecco cosa è successo.

Potrebbe essere l'ultima edizione di Ballando con le Stelle per Selvaggia Lucarelli? A quanto pare, circolano voci insistenti riguardo la sua dipartita dal programma di Rai condotto da Milly Carlucci.

Selvaggia Lucarelli via da Ballando? Le parole della diretta interessata

Sicuramente, questa sembra essere un'edizione più turbolenta del solito per la giornalista: Dario Cassini aveva cercato di corromperla, fallendo miseramente e beccandosi una partaccia in diretta, il compagno di Lucarelli, lo chef Lorenzo Biagiarelli, è stato concorrente quest'anno a Ballando e non sono mancate le frecciatine e le polemiche.

Come se non bastasse, è stata Selvaggia Lucarelli ha dare inizio al Montesanogate, il caso che ha visto Enrico Montesano squalificato a causa della mglietta fascista indossata durante le prove. E, nell'ultimo periodo, non sono mancati neppure gli scontri con i suoi colleghi giurati: prima con Carolyn Smith, poi con Guillermo Mariotto che l'ha definita "scimmia arrabbiata".

Proprio dell'atmosfera a Ballando e del clima ostile che ha trovato, Selvaggia Lucarelli ne ha parlato in un'intervista a DavideMaggio.it. Eppure, fino a questo momento, nessuno ha mai pensato che la giornalista dalla risposta arguta e tagliente potesse davvero pensare di abbandonare Ballando con le Stelle. A dare la notizia è stato il quotidiano Libero, secondo cui la presenza di Lucarelli nella prossima edizione del programma non è affatto sicura.

Ma, la diretta interessata ci ha tenuto a smentire la news e sui social ha commentato: "Se l'ha detto Libero, allora è probabile che abbia già firmato per le prossime 12 stagioni...".

