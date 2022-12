Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli si scaglia con un lungo post contro il programma

Gossip TV

La finale di Ballando con le Stelle ha provocato un'ondata di polemiche mai viste prima e anche la giornalista Selvaggia Lucarelli non ha potuto fare a meno di commentare cosa non è andato nel programma. Ecco cosa ha detto.

Era inevitabile che, dopo un'edizione così infuocata, la giudice Selvaggia Lucarelli avesse deciso di non indugiare e rivelare tutti i retroscena sul programma di Rai 1. Per farlo ha scelto il suo campo di battaglia preferito: un lungo post sui social.

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli polemizza sulla finale

Nella finale del dancing show di Milly Carlucci, andata in onda il 23 dicembre, a trionfare, tra lo stupore generale è stata Luisella Costamagna insieme al partner Pasquale La Rocca. La giornalista era stata eliminata e poi ripescata e la sua vittoria ha generato una serie di polemiche a cui si sono aggiunte anche quelle di Selvaggia Lucarelli, che ha sparato a zero sul programma.

Questa edizione è stata particolarmente dura per Lucarelli che si è vista attaccare su ogni fronte da giudici colleghi e pubblico, tanto da arrivare a sbottare contro la conduttrice Milly Carlucci. Stanca di questa situazione, dopo la finale, neanche il tempo di far spegnere i fuochi che Lucarelli ha tuonato sui social, esponendo tutte le magagne di Ballando con le Stelle:

"Ho aspettato qualche giorno per commentare la finale più contestata della storia di Ballando con le Stelle, perché era Natale. Ricordiamoci che per quanto ci si possa i******** (e io mi sono i******** parecchio), non ci si giocava il Nobel per la pace. Non ripercorro tutta la stagione, ma mi limito a fare delle mie considerazioni sul perché è accaduto quello che è accaduto. Sono a Ballando da 7 anni e l'ho visto cambiare gradualmente, non per le discussioni, ma per il format. Non sto giudicando se in male o in peggio, è un dato di fatto. Perché poi il programma dovrebbe essere trash perché ci sono discussioni tra ospiti e giudici? Il confronti e la differenza di pensiero sono parte della vita. Sulla danza, si crede che il ballo dovrebbe avere un ruolo chiave in questa trasmissione. Ma è vero a metà, perché Ballando è un programma televisivo e non puoi dedicare 4 ore e mezza alla danza. Giusto è arricchirlo con racconti, storie, inciuci. Inizialmente, questo era bilanciato. Ora, invece, il ballo è in secondo piano, tanto che non esiste più una giuria tecnica e si mandano avanti concorrenti come Iva Zanicchi, scomodando di tutto per farla proseguire."

La giornalista si è lamentata delle tante falsità dette nel programma: Alessandro Egger e il suo personaggio di povero ragazzo di ricca famiglia abbandonato dai genitori, anche se molto bravo nel ballo. Ha poi nominato Sara Di Vaira, con cui i rapporti sono tesi, che da Serena Bortone aveva elogiato Lorenzo Biagiarelli, quando in puntata ha affermato che "si è raccontato poco al pubblico", e, ancora su Iva Zanicchi, sulle meschinità in generale e, infine, ha commentato la vittoria di Luisella Costamagna:

"Arriviamo alla finale, con Egger che da emozionante, ora che non serviva più, improvvisamente a venir fuori erano i suoi difetti, idem per Ema Stokholma, le cui coreografie erano basiche, se però i giudici per 11 puntate ti dicono sempre 'meraviglioso', un po' da casa te ne convinci. La finale è stata brutta e ingiusta per vari motivi: far rientrare in gara alla semifinale una coppia che si è infortunata alla prima puntata è discutibile, anche se è il regolamento. Costamagna ha ballato un tanto alla prima puntata e poi tre da seduta e la giuria le dava 10. Sembrava già deciso. Poi, mentre tutti si sfidano, Costamagna prova il ballo del rientro e torna dopo 10 puntate con questo ballo pazzesco, ideato da Pasquale La Rocca che dal 2019 ha vinto tutte le edizioni di Ballando. Quindi, sa giocare. Ho capito che avrebbero vinto e l'ho dichiarato sui social, quando ho visto che arrivavano in finale con lo swing, un ballo in cui rientrano molti movimenti."

Lucarelli non ha potuto non citare anche Lorenzo Biagiarelli, non ripescato, e ammette che certo che Costamagna era carismatica, ma il suo partner faceva gran parte del lavoro. La giornalista e giudice ha analizzato nel dettaglio tutti i brani (in totale 4) ballati dalla vincitrice di Ballando ed evidenziando le criticità e le zone d'ombra di tutta la trasmissione, lasciando intendere che era tutto fin troppo preciso e già deciso.

