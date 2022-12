Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli contro Milly Carlucci, volano stracci durante la finale

Gossip TV

La finale di Ballando con le Stelle si è rivelata uno scontro a fuoco, tanto che Selvaggia Lucarelli ha sbottato contro la conduttrice Milly Carlucci. Ecco cos'è successo.

Non poteva mancare un ultimo scontro nella finale di Ballando con le Stelle tra Selvaggia Lucarelli e la conduttrice del programma, Milly Carlucci. E, questa volta potrebbe davvero essere la fine della presenza della giornalista nella giuria del dancing show di Rai 1.

Scontro nella finale di Ballando tra Lucarelli e Carlucci

Le ultime settimane sono state un accumulo di polemiche su polemiche a Ballando con le Stelle e molte hanno riguardato la giornalista e giudice Selvaggia Lucarelli, spesso presa di mira dagli altri colleghi per le opinioni in contrasto con le loro. Anche in quest'ultima puntata non si è trattenuta dal lanciare frecciatine varie, ma la situazione è peggiorata dopo l'esibizione di Alex Di Giorgio. Per la giudice, il concorrente è stato bravo, ma aha avuto esibizioni migliori nelle precedenti puntate.

Questa semplice affermazione ha scatenato la reazione contraria del pubblico, con tanto di fischi contro la giornalista. La quale non si è trattenuta e ha sbottato:

"Ragazzi, se volete, io vado a casa. Volete che vado a casa? Ok!"

Quando Milly Carlucci l'ha invitata a proseguire con il commento, la giornalista le ha risposto a muso duro, stanca anche della pressione della conduttrice:

"No, Milly, questo teatrino è diventato un po' stucchevole francamente. Anche perché il mio giudizio era positivo, Che cosa posso dire? Che sono bravi? Ok, da questo momento sono tutti bravi, non riesco a finire un discorso"

Nonostante Milly Carlucci l'abbia pregata ancora di continuare, Lucarelli si è rifiutata, concludendo con un "Non finisco nulla, non ricordo neppure cosa stavo dicendo". Per il momento non ci sono stati comunicati di sorta, ma potrebbe davvero essere a rischio la presenza di Selvaggia Lucarelli nella prossima stagione di Ballando. Pur essendo abituata ai commenti negativi e divertendosi anche a lanciare frecciatine e polemiche, la giornalista ha ricordato più volte che, ormai, nel programma il clima non è più molto disteso e troppe volte è stata attaccata senza un valido motivo.

