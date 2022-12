Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli sbugiarda Guillermo Mariotto e pubblica le chat tra di loro

Gossip TV

Selvaggia Lucarelli ha deciso, dopo la finale di Ballando con le Stelle, di togliersi un bel po' di sassolini dalle scarpe e ha pubblicato le chat con Guillermo Mariotto per dimostrare che ha mentito. Ecco cos'è successo.

Sembrava ovvio che Selvaggia Lucarelli non sarebbe rimasta buona, mentre Guillermo Mariotto gridava ai quattro venti che è tutto finto e tra loro i rapporti sono sereni e felici. Ma di certo, nessuno si aspettava che avrebbe addirittura sbugiardato il giudice di Ballando con le Stelle, pubblicando le chat con le conversazioni incriminanti.

Ballando con le Stelle, non si placa la lotta tra Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto

Oramai, tra la giornalista e il resto della giuria si è aperta una frattura che difficilmente si sanerà: dopo le liti con Carolyn Smith e quel "sei una scimmia arrabbiataI" lanciatole da Mariotto, la giornalista ha percepito che da semplici scaramucce, la situazione in questa edizione del programma di Milly Carlucci era degenerata in un'autentica antipatia e attacchi gratuiti nei suoi confronti.

Da parte sua, Guillermo Mariotto ha tentato di minimizzare la situazione, in una lunga intervista a Il Corriere della sera, dove ha lanciato diverse frecciatine, ma ha anche concluso che tra lui e Lucarelli, i rapporti sono sereni e che tutto era parte del gioco. A queste parole ha risposto Selvaggia Lucarelli con un lungo post, in cui ha sbugiardato il giudice e collega:

"Oggi un mio collega di Ballando dice al Corriere che io quest'anno mi sarei divertita a stare al gioco e che c'è una chat in cui io gioisco per gli ascolti. Questo è falso, non ho mai commentato gli ascolti in quella chat se non con una battuta sul colore viola a novembre. Sono nervosi, ok, ma eviterei di raccontare stupidaggini per screditarmi, anche perché il tentativo di farlo è durato 3 mesi e non è stato un successo. Comunque autorizzo la pubblicazione della chat, o forse si fa affidamento sul fatto che anche quella è segreta...come i voti!"

La giornalista ha così pubblicato la cha in questione, dove effettivamente l'unico commento sul tema ascolti era del mese di novembre e riguardava il colore viola della cravatta di Mariotto. Selvaggia Lucarelli è poi passata a sbugiardare anche il resto delle affermazioni del giudice, asserendo che anche solo pensare che lei odi le donne - una delle accuse del collega - è una follia, mentre Mariotto ha spesso rivolto alle concorrenti frasi sessiste. Per il momento, ancora non è sicuro che Selvaggia Lucarelli farà ritorno a Ballando l'anno prossimo, chissà quali altre sorprese potremo aspettarci ancora.

