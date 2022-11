Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli sbugiarda duramente uno dei concorrenti

È iniziata con il botto la puntata di Ballando con le Stelle andata in onda ieri sera, sabato 5 novembre. Ad accendere gli animi ci ha pensato una confessione shock di Selvaggia Lucarelli su Dario Cassini.

Tra i due già non corre buon sangue e non sono mancate le frecciatine, però questa volta, si è trattato di qualcosa di molto più serio e che mette a rischio la credibilità del programma.

Selvaggia Lucarelli sbugiarda in diretta Dario Cassini

Poco dopo l'esibizione di Cassini, Selvaggia Lucarelli ha rivelato qualcosa di inaspettato sul comico:

"Alle ore 18:30 mi squilla il telefono ed eri tu. Mi hai detto ‘ciao Selvaggia, volevo dirti che tutto quello che dico è finto e mi serve per il mio personaggio; tu mi dai luce dicendomi questo, quindi stasera dammi 3 perché mi è molto utile‘. Mi hai anche detto ‘ci sono cinque persone che ballano peggio di me!‘, ma questo non è vero."

Il comico ha provato a discolparsi, ricordando quando nella puntata precedente di Ballando con le Stelle, la giudice aveva provato a fargli dire se secondo lui c'erano concorrenti che ballavano peggio di lui e di dire apertamente i nomi.

Ma Selvaggia non ci è cascata e ha risposto per le rime:

"Ti ho chiesto di dirmi chi secondo te ballava peggio di te, ma te l’ho chiesto in diretta, non al telefono. Tu mi hai telefonato per condizionare il mio giudizio, quello che succede qua dentro è tutto vero."