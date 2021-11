Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli: ''Morgan dovrebbe raccontare cosa è successo dietro le quinte''

Gossip TV

Selvaggia Lucarelli, ospite di Da Noi a Ruota Libera, ha parlato della furiosa lite con Morgan e ha dichiarato che non accetterà le scuse del cantante.

Continua la querelle tra Morgan e Selvaggia Lucarelli. Dopo la furiosa discussione a Ballando con le Stelle, tra i due non è ancora tornato il sereno, nonostante il cantante abbia provato a porgere le proprie scuse alla giornalista. La Lucarelli è tornata sulla questione spinosa che l’ha coinvolta, dichiarando di non aver accettato le scuse di Morgan per un motivo per preciso.

Ballando con le Stelle: Selvaggia Lucarelli non perdona Morgan

A Ballando con le Stelle si assiste a forti discussioni tra giudici e ballerini, ma mai nessuna di queste era stata così forte come quella tra Morgan e Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha pubblicato il messaggio di scuse di Morgan, affermando di non volerle accettare poiché non reali. Morgan ha sbottato, parlando di liti studiate per creare dinamiche nel programma di Milly Carlucci, ma la giornalista non è tornata sui propri passi. Ospite di Da Noi A Ruota Libera, programma condotto da Francesca Fialdini, Selvaggia ha spiegato:

“Morgan mi ha chiesto scusa? Non me ne sono accorta. Quelle non erano affatto scuse. Mancava un passaggio fondamentale: dire ‘scusa‘, senza ‘anche se non ho sbagliato’. Se Morgan vuole che accetti le sue scuse, deve essere onesto e deve raccontare per cosa mi deve chiedere scusa […] Non c’è stato solo quello che si è visto in televisione, c’è stato anche quello che è successo dietro le quinte. Io sono stata una signora fino ad oggi e non ho voluto infierire su questa situazione. Morgan sa di aver detto cose molto pesanti su di me in presenza di altre persone che hanno assistito. Lo sa la produzione, lo sappiamo tutti, non si può far finta di nulla e contribuire alla beatificazione di quest’uomo che nei confronti di una donna ha usato epiteti che rimandano ad un’antica città della Grecia. Onestamente non mi sento di fingere […] Se mi si chiede di fingere, fingo, però non si deve più parlare di questa storia. Non mi si deve far passare per la cattiva che non porge la mano a questo gentiluomo. La si deve smettere con questa beatificazione. Io ho accolto con gioia Morgan, per quattro puntate gli ho solo dedicate belle parole, con un fare anche materno. Anche lui si era molto divertito. Chissà perché nella quinta puntata una battuta è diventata una tragedia. Sarei ben felice che si desse una calmata e trovasse un centro”, ha ammesso Selvaggia come riporta Biccy.

Anche Morgan, interrogato da Alberto Matano, ha preferito glissare sull’argomento, asserendo: “A me non piace che si sfrutti un momento di spettacolo per parlare di vita privata o altro. Vorrei parlare di spettacolo e di Singing in the rain”. Come si concluderà questa querelle?

