Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli è fuori dal programma? Arriva la dichiarazione di Milly Carlucci

Per la prossima edizione di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli ci sarà? Ecco cosa ha dichiarato Milly Carlucci.

L'edizione di Ballando con le Stelle di quest'anno è stata particolarmente intensa e chiacchierata, soprattutto, per la possibilità che nella prossima edizione del dancing show di Rai 1, Selvaggia Lucarelli, la giornalista e giudice del programma condotto da Milly Carlucci, potrebbe non tornare. Lucarelli ha raccontato in una storia su Instagram a gennaio che per lei questa edizione "è stata molto lunga e complessa", ma che non sa ancora se tornerà o meno per la prossima edizione.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci sul ritorno di Selvaggia Lucarelli nella prossima edizione

Sempre in questa storia, Selvaggia Lucarelli ha anche svelato che "sì, la produzione mi ha confermata, questo è stato detto alla mia agente. Sta a me decidere, pensarci e ragionare su quello che è successo". La giornalista si riferisce ai numerosi scontri avuti durante questa edizione con i giudici, come Guillermo Mariotto, o con Iva Zanicchi, che la offese già nella prima puntata.

In un'intervista a SuperGuidaTv, è stato chiesto a Milly Carlucci di commentare i rumors sull'eventuale uscita dal programma di Selvaggia Lucarelli. La conduttrice dichiara:

"Se ho avuto modo di parlare con Selvaggia dopo che ha detto di essere delusa? Ci siamo scambiate dei messaggi, ma tra noi non c'è nulla da chiarire. Siamo persone adulte che lavorano assieme e che possono essere d'accordo così come non esserlo su alcune cose ma questo è indipendente dalla stima reciproca. La giura di Ballando con le Stelle è nata da una scelta autorale. Sono stati tutti scelti e voluti. So che è divertente di raccontare di presunte faide e dissapori, ma la realtà è un'altra. Ancora non sto lavorando sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle ma posso dire che non ci sono inimicizie nei confronti di nessuno."

Una risposta che, quindi, non lascia intendere molto, ma che lascia ben sperare per il ritorno di Selvaggia Lucarelli.