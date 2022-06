Ballando con le Stelle, Samuel Peron lascia il talent show di Milly Carlucci?: "Dipende da..."

Gossip TV

Samuel Peron fuori dal cast di Ballando con le Stelle? Parla il ballerino professionista!

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Nell'attesa, il settimanale Nuovo Tv ha lanciato un rumor secondo il quale il ballerino Samuel Peron non sarebbe tornato nel talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. A far luce sulla situazione, però, ci ha pensato il diretto interessato.

Samuel Peron fuori da Ballando con le Stelle?

Samuel Peron, che in questi giorni ha annunciato che lui e la compagna Tania Bambaci diventeranno presto genitori, è pronto a lasciare Ballando con le Stelle? A far luce sulla situazione e chiarire una volta per tutte la sua posizione ci ha pensato proprio il ballerino professionista del talent show di Rai 1 che, intervistato da Tele Più, ha confessato:

Se è vero che lascio? Lasciare o rimanere è una dinamica che non dipende da noi insegnanti ma dalle scelte di Milly Carlucci e dai suoi autori. Dipende anche dal vip che verrà coinvolto. È vero che io sono uno dei ballerini storici, ma chi può dirlo. Dipende dalla telefonata che ci faremo Milly ed io tra agosto e settembre.

Stando alle parole di Peron, quindi, al momento non c’è nulla di certo. Il suo ritorno a Ballando con le Stelle dipende da molteplici fattori. Ricordiamo che Milly Carlucci è attualmente impegnata con i casting dei Vip. Chi saranno i personaggi del mondo dello spettacolo che si metteranno in gioco nel suo show? Staremo a vedere,

