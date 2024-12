Ballando con le Stelle, parla Guillermo Mariotto: "Non avrei fatto vincere Bianca Guaccero"

Gossip TV

Lo stilista, grande assente nel corso della finalissima di Ballando con Le Stelle, ha parlato della vittoria di Bianca Guaccero in coppia con Giovanni Pernice.

Grande assente nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le Stelle, che ha visto trionfare Bianca Guaccero in coppia con Giovanni Pernice, lo stilista Guillermo Mariotto intervistato dai giornalisti di Adnkronos, ha parlato del suo infortunio che l'ha costretto a disertare la finale ma anche del suo futuro nel dance show di Rai1.

Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto: "Se fossi stato presente, avrei preferito Federica Pellegrini"

Milly Carlucci, nel corso della serata conclusiva, ha rivelato che Mariotto ha subito una caduta che gli ha causato un infortunio alla gamba. Inoltre, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Mariotto è stato avvistato in aeroporto mentre si spostava su una sedia a rotelle.

Guillermo Mariotto ha confermato di aver subito un incidente durante un viaggio di lavoro. Ha spiegato di essere rimasto immobilizzato a causa di quanto accaduto a Riyadh, motivo per cui non ha potuto prendere parte alla puntata finale del programma.

Rispondendo alle domande, Mariotto ha dichiarato senza esitazioni di non avere rimpianti per la sua assenza:

"Non provo alcun rammarico per non essere stato presente all’ultima puntata. Dopo l’incidente, sono costretto a muovermi in sedia a rotelle".

Il noto stilista non ha risparmiato commenti sui partecipanti e sull'esito della gara. Parlando della vittoria di Bianca Guaccero, ha espresso il suo disappunto: "Troppo scontato che vincesse lei. Non avrei mai tifato per Bianca, perché sapeva già ballare. Se fossi stato presente, avrei preferito Federica Pellegrini".

Il giurato anche aggiunto di aver stilato una classifica personale già nelle fasi finali del programma. Secondo lo stilista, al vertice del suo elenco ci sarebbero stati “gli dei”: Federica Pellegrini e il suo partner Pasquale La Rocca, che ha definito "senza eguali e senza rivali". Seguivano “gli umani”, con Federica Nargi descritta come “il miracolo di Tor Bella Monaca, una bellezza da Miss Universo, anche se nessuna miss ha mai calcato il palco di Ballando”.

Mariotto ha poi elogiato la trasformazione di Mattia Favilla, "un rospo diventato principe", e la coppia composta da Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. Di Anna Lou ha sottolineato l’autenticità: “La bocca della verità, che balla come parla e parla come balla”, mentre Nikita è stato definito “il più atletico dei principi e il più bello del reame”.

Infine, il giudice ha commentato Tommaso Marini, descrivendolo come "il concorrente più fluido mai visto in gara, con una bellezza ambigua, un divo/diva tra i divi e le dive".

Alla domanda su un possibile ritorno nella prossima edizione dello show, Mariotto ha risposto enigmaticamente: "Solo Dio può sapere se sarò presente nella prossima stagione".