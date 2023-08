Ballando con le Stelle, Paolo Belli a rischio? "Non ho firmato alcun contratto, non so se..."

Gossip TV

Per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, Paolo Belli potrebbe non tornare in trasmissione? Ecco le sue ultime dichiarazioni!

Il co-conduttore e musicista Paolo Belli tornerà per la prossima edizione di Ballando con le Stelle? Mentre già sono apparsi i primi nomi del cast di concorrenti ufficiali che si sfideranno sulla pista da ballo del dancing show più seguito di Rai1, il braccio destro di Milly Carlucci potrebbe davvero non essere presente nella prossima stagione?

Ballando con le Stelle, Paolo Belli ritornerà? Ecco cosa ha dichiarato

Intervistato dalla trasmissione Italiani Mambo, su Radio Cusano Campus, Paolo Belli non si è sbilanciato sul suo futuro lavorativo a Ballando con le Stelle: fino a oggi, infatti, il musicista non ha ancora nessuna conferma ufficiale del suo ritorno per il programma di Rai1:

"Sto facendo gli scongiuri...finché non si firmano i contratti..."

Ma potrebbe trattarsi più di scaramanzia, che di un reale dubbio: dopotutto, il posto di Belli al fianco di Milly Carlucci è stato confermato sempre nelle ultime stagioni, nonostante al momento nulla sia sicuro. Il musicista ha però ammesso che non si farà trovare impreparato, perché in tv ogni errore può costare caro, bisogna essere sempre vigili:

"Se sei impreparato la tv ti massacra, sei imperdonabile. La televisione non è un esame che si può riparare, se sbagli"

Oltre a Belli, dovrebbe ritornare nel programma anche la giuria che ha il compito di assegnare punteggi ai vip in gara: Selvaggia Lucarelli era in forse, viste anche le beghe della scorsa stagione con i colleghi e alcuni dei protagonisti dello show, ma sembra che ritornerà anche per questa edizione. Nel frattempo, sono stati annunciati i primi due nomi dei concorrenti in gara: si tratta di Ricky Tognazzi, che prenderà parte al programma come concorrente, mentre la moglie Simona Izzo sarà opinionista a bordo campo, e della giornalista Rosanna Lambertucci.

