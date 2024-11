Ballando con le Stelle, nuovo infortunio per Sonia Bruganelli: "Non ci voleva a questo punto del programma!"

Gossip TV

Sonia Bruganelli è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle e ha raccontato ai followers di essersi infortunata già per la terza volta. Ecco cosa è successo!

Sonia Bruganelli si è di nuovo infortunata durante le prove per la prossima puntata di Ballando con le Stelle: come lei stessa ha rivelato sui social, si tratta del terzo infortunio da quando ha intrapreso il percorso nel dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, terzo infortunio per Sonia Bruganelli

Dal suo profilo Instagram, Sonia Bruganelli ha rivelato di essersi nuovamente fratturata una costola, mentre era impegnata nelle prove di ballo con il maestro Carlo Aloia. Già qualche settimana fa aveva subito lo stesso incidente e aveva postato su Instagram, nelle stories, i referti dell'ospedale con annessa lastra che evidenziava la frattura della costola.

Su Instagram, la concorrente è intervenuta per condividere alcune immagini delle prove con Carlo Aloia e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni: "La terza costola fratturata, non ci voleva a questo punto del programma" ha dichiarato preda dello sconforto. Questo nuovo incidente potrebbe comportare delle variazioni per l'esecuzione della coreografia, come già successo a Nina Zilli nella precedente puntata.

A inizio ottobre, ospite a La Vita in Diretta, l'ex opinionista del GF aveva raccontato di essersi rotta una costola e che per il dolore provato aveva interrotto le prove:

"Mi sono sdraiata perché mi sentivo svenire"

Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli e la fine delle polemiche con Selvaggia Lucarelli

All'inizio del percorso nel dancing show di Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli erano state protagoniste di accese polemiche. Bruganelli aveva trovato fastidiose alcune parole che la giurata le aveva rivolto e si era difesa dicendo di essere madre e che sua figlia guardava il programma e poteva sentirsi ferita da quanto ascoltava.

Prima della nuova puntata, Selvaggia Lucarelli aveva replicato sui social a queste dichiarazioni e tra loro era nato un botta e risposta piuttosto acceso, che era poi proseguito anche in puntata. Nell'appuntamento di sabato 12 ottobre, Sonia Bruganelli aveva spiegato il suo punto di vista, ammettendo di essersi sentita attaccata in quanto madre e che le parole di Selvaggia Lucarelli avevano minato l'immagine di madre perfetta che sua figlia poteva avere di lei.

La giurata, tuttavia, aveva replicato che questo ragionamento non sembrava applicarsi al lavoro di Bruganelli come opinionista, quando "insultava liberametne i concorrenti del GF". Dopo un lungo scambio di battute, nel quale era spuntato anche il nome di Paolo Bonolis, alla fine, la giurata e l'opinionista avevano deciso di deporre le armi e concentrarsi solo sull'aspetto del ballo.

