Ballando con le Stelle, nuova lite in diretta tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammuccari!

Nella puntata di Ballando con le Stelle di ieri sera, sabato 18 novembre, si è verificata una nuova lite tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammuccari. Ecco cosa è successo!

La nuova puntata di Ballando con le Stelle, in onda ieri sera su Rai1, è scoppiata una lite furibonda tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammuccari. Il concorrente, come già in altre occasioni, ha dimostrato di voler approfittare del momento dei giudizi per dar vita al proprio one man show e non ha fatto altro che interrompere i vari giurati. Ma, se con gli altri giudici si è controllato, nel corso della puntata di ieri, sabato 18 novembre, ha decisamente esagerato con Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le Stelle, Teo Mammuccari sbotta contro Selvaggia Lucarelli

L'esibizione di Teo Mammuccari e Anastasia Kuzmina, sulle note di Avrai di Claudio Baglioni, non ha particolarmente convinto nessuno dei giurati, ma quando è arrivato il momento di ascoltare il giudizio di Selvaggia Lucarelli, il concorrente ha sbroccato. Lucarelli ha esordito con un "Mi fai tenerezza" e Mammuccari le ha risposto immediatamente:

"Tenerezza mi fai te, sai. Sembri un albero di Natale. Mi fai tenerezza non l'accetto, parla del ballo. Io non ti posso far tenerezza, perché mi sono messo in gioco, perché tenerezza non te lo farò mai."

Alberto Matano è intervenuto cercando di placare gli animi, ma Mammuccari ha continuato il suo show, al punto che quando la conduttrice Milly Carlucci le ha dato parola, la giornalista ha dichiarato:

"Posso mai dire tre parole 'mi fai tenerezza', tre parole e vengo investita da questa aggressività.."

Ma anche qui, Mammuccari l'ha aggredita verbalmente ricordando un episodio a Domenica In in cui la giornalista era stata pungente con lui. Quando di nuovo la conduttrice interviene per ridarle la parola, Lucarlli preferisce tacere e non esprimere il suo giudizio:

"Qui non ci sono le basi per un discorso, sono 5 minuti che provo a dire qualcosa e vengo interrotta. Poi si tirano fuori delle situazioni che non sono succedono qui e che riguardano dei retroscena che il pubblico non capisce. Dover spiegare le battute a un comico è deprimente. No, Teo, non mi interrompere"

Ma a questa sua uscita, Mammuccari risponde: "Non mi puoi dire cosa fare...non sei mia sorella", al che la conduttrice ha preferito spostare l'attenzione alla giuria popolare e alle opinioni di Rossella Erre, ballerina per una notte nella quinta puntata. Quest'ultima prova a rabbonire il concorrente e Mammuccari anche se in maniera stringata chiede scusa alla giurata.

