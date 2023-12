Ballando con le Stelle, nuova lite dietro le quinte: cosa sta succedendo?

Gossip TV

A un passo dalla finale di Ballando con le Stelle, sembra che una coppia abbia avuto una furiosa lite nel dietro le quinte, ecco cosa è successo!

Ballando con le Stelle è giunto alla sua ultima puntata e in attesa della finale, in onda questa sera su Rai1, non mancano certo liti e scoop dell'ultimo momento.

Ballando con le Stelle, lite nel dietro le quinte a un passo dalla finale: "Disperazione e lacrime"

A quanto pare, nel dietro le quinte del dancing show di Milly Carlucci sarebbe scoppiata una lite seguita da un pianto furioso e i protagonisti dell'accaduto sarebbero una delle coppie che ha fatto molto scalpore nel programma: Lucrezia Lando e Lorenzo Tano. La causa della lite sarebbe l'ex fidanzata del concorrente, o per meglio dire la reazione che Tano ha avuto alla rottura. Il ragazzo, infatti, ha ammesso di aver perso 12 kg e di essere stato molto male. Di fronte a questo racconto, Lucrezia Lando - che è compagna anche di vita, oltre che di ballo del concorrente - sarebbe scoppiata a piangere e tra loro sarebbe nata una lite.

A svelarlo è stata la conduttrice Milly Carlucci, la quale ha risposto alle domande di Caterina Balivo a La volta buona. La conduttrice del programma di Rai2 ha chiesto alla padrona del dancing show se fossero vere le voci che circolavano:

"Mi hanno raccontato che prima della diretta hanno litigato. E poi lei piangeva e lui si disperava. Davvero, Milly è successo? Ma sono così carini insieme"

Milly Carlucci ha confermato che effettivamente c'era stata una lite tra Lando e Tano, ma che tutto si era risolto per il meglio:

"Beh, insomma, parlare degli ex compagni non è mai una cosa saggia, non è saggio poi farlo davanti ai compagni attuali. Lì è successo qualcosa."

