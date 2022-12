Ballando con le Stelle, noto ballerino abbandona il programma: "Mi merito più rispetto"

Gossip TV

A Ballando con le Stelle non finiscono le sorprese e uno degli storici ballerini del programma di Rai 1 ha annunciato il suo abbandono. Vediamo insieme cosa è successo.

La finale di Ballando con le Stelle, il popolare dancing show di Rai 1, non ha ancora esaurito le polemiche che già una nuova bufera si è abbattuta sul porgramma: uno dei volto noti del corpo di ballo ha deciso di lasciare il programma, ma non prima di essersi tolto qualche sassolino dalle scarpe.

Polemica a Ballando con le Stelle dopo l'abbandono di un ballerino professionista

In questa edizione ne abbiamo viste succedere di tutti i colori e già si parla della prossima edizione del programma condotto da Milly Carlucci. Dopo la vittoria di Luisella Costamagna e delle polemiche che sono volate, ora, ad aggiungere benzina sul fuoco ci ha pensato uno dei ballerini professionisti, che ha annunciato l'addio al programma.

Si tratta di Simone Arena, noto al pubblico per aver fatto coppia con Marta Flavi. Il ballerino ha deciso di sfogarsi contro il format di Ballando lanciando un dardo infuocato sui social:

"Il format di Ballando con le Stelle è un format che adoro, a cui ho avuto modo di partecipare e anche l'onore di alzare la coppa con la mia allieva e in cui, ancora oggi, credo molto nonostante la mia ultima esperienza. Questo format è positivo, perché trasmette valori veri come l'impegno, la genuinità, la passione e molto altro. L'ho sempre visto come fonte di ispirazione artistica e umana. Mi dispiace che in Italia non si rispecchino questi valori neanche lontanamente e l'ho capito sin dall'inizio. Si sa che chi dice la verità è scomodo, credo nell'impegno e nell'onestà. E credo anche che i professionisti meritino il loro rispetto. Mi auguro anche che in Italia si possa fare meglio dopo tutto quello che è successo. Io, nel frattempo, vado altrove"

Simone Arena avrebbe perciò dichiarato apertamente che nella versione italiana di Ballando - lui ha partecipato anche a quella belga - evidentemente ci sono state delle scorrettezze e si è successivamente giustificato dicendo di non poter fornire ulteriori dettagli, perché "quanto accaduto non merita la mia attenzione". Non sappiamo, perciò, a cosa si riferisse, ma una cosa è certa: di questa edizione di Ballanco con le Stelle sentiremo parlare ancora a lungo.

