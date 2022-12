Ballando con le Stelle, notizia shock per uno dei concorrenti a poche ore dalla finale

Gossip TV

Mancano pochissime ore alla finale di Ballando con le Stelle, che andrà in onda questa sera su Rai 1, ed è arrivata una notizia che nessuno sembrava aspettarsi. Vediamo insieme cosa è successo.

Questa edizione di Ballando con le Stelle continua a regalare colpi di scena fino alla fine: a poche ore dalla finale è arrivata una notizia che ha sconvolto i fan del programma. Sembra che uno dei concorrenti abbia dovuto abbandonare lo show proprio questa sera.

Ballando con le Stelle, Gabriel Garko abbandona a poche ore dalla finale

Se diciamo Gabriel Garko non possiamo non pensare ai diversi infortuni che ha subito l'attore durante il suo percorso nel programma di Milly Carlucci. Questo secondo incidente era molto più grave del primo, ma il concorrente era stato presente comunque nella scorsa puntata, dove si era esibito tra il plauso generale e aveva ottenuto il titolo di vincitore morale di questa edizione.

Milly Carlucci aveva anche elogiato il suo coraggio e la sua tenacia, ma a quanto pare, non è bastato: DavideMaggio.it ha rivelato che il concorrente ha dato forfait e non parteciperà alla finale di questa sera. Anche la conduttrice ha confermato che la presenza di Garko sul palco di Ballando non prevederà un numero danzante:

"Canterà e poi lascerà il palcoscenico. Il suo ritiro rimescola gli equilibri della finale"

Un vero peccato, considerato anche che l'attore era tra i favoriti della giuria e che anche dopo questo secondo incidente non si era dato per vinto. Tuttavia, già dall'esibizione di sabato scorso, era evidente che il concorrente non fosse in ottima forma, avendo dovuto esibirsi praticamente seduto e impossibilitato a muoversi a causa del dolore al polpaccio. Resta comunque il vincitore morale di questa edizione.

