Ballando con le Stelle, Nina Zilli si infortuna durante le prove: ecco come sta oggi la cantante

Non sembra essere partita con i migliori auspici la nuova edizione di Ballando con le Stelle: il dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, infatti, ha già fatto incetta di ballerini che si sono infortunati. Dopo Sonia Bruganelli e Massimiliano Ossini è la volta della cantante Nina Zilli. Ecco come sta oggi la concorrente.

Raccontandosi a La Volta Buona di Caterina Balivo, Milly Carlucci ha rivelato che tra le sue concorrenti anche Nina Zilli è stata vittima di un infortunio durante le prove per il programma di Ballando con le Stelle. Si tratta del terzo infortunio a tre settimane dall'inizio della trasmissione. La conduttrice non ha voluto approfondire molto il discorso, ma ha rivelato che nonostante gli antidolorifici, le condizioni della cantante avevano destato qualche preoccupazione.

Durante la terza puntata, Nina Zilli si è comunque esibita con Pasquale La Rocca, nonostante il dolore e l'infortunio subito. Milly Carlucci ha così rivelato che oltre alla cantante, anche Francesco Paolantoni è stato molto male:

Paolantoni è stato malissimo, una settimana di dolori brutti. Non so come ha fatto a stare in piedi. Poi Nina, Sonia e Massimiliano invece proprio un problema fisico. Dei tre Nina era quella che stava peggio, perché quando è entrata in pista alle 17:00, perché ieri sera non è riuscita a provare perché aveva dolore, nonostante l’antidolorifico non si poteva neanche toccare. Sì, sono le costole…."