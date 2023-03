Ballando con le Stelle, Natalia Titova e quelle strane dichiarazioni su Massimiliano Rosolino...

Gossip TV

In un'intervista, l'ex volto di Ballando con le Stelle, Natalia Titova ha espresso alcune affermazioni su Massimiliano Rosolino che hanno lasciato un po' interdetti. Ecco cosa ha detto.

Natalia Titova e Massimiliano Rosolino sono una delle coppie nate tra una pirouette e un paso doble a Ballando con le Stelle, il dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Felicemente insieme da anni e con due bambine nate dalla loro unione, sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. Eppure, alcune dichiarazioni della ballerina hanno lasciato intendere altro...

Ballando con le Stelle, Natalia Titova dubita di Massimiliano Rosolino?

Intervistata recentemente, Titova ha rivrlato che agli inizi è stato per lei molto difficile comprendere se quello che provava per il campione olimpico fosse amore o semplicemente complicità perché il contesto del dancing show li metteva uno accanto all'altra e in una situazione dove l'intimità e la vicinanza della danza facevano il resto. Inoltre, ha rivelato, inizialmente il bel nuotatore non era esattamente "fedele" e tendeva a comportarsi da dongiovanni:

"Ci provava anche con me, ma ho messo le mani avanti e la prima volta che siamo usciti è stato dopo la fine di Ballando"

A quanto pare, tuttavia, la diffidenza, anche dopo così tanti anni di matrimonio non è del tutto sparita. Infatti Titova ha rivelato di non fidarsi al 100% di Rosolino:

"Non mi fido ancora di lui, ma lo lascio sempre libero e vivo meglio. Non controllo niente, chi cerca trova, ma magari non voglio trovare. Non sono convinta che troverei qualcosa, ma non guarderei mai."

