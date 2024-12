Ballando con le stelle, Milly Carlucci: "Teo Mammucari è uno showman, l'abbandono di Mariotto? Un momento difficile"

Gossip TV

A poche ore dalla finalissima di Ballando con le stelle, la conduttrice Milly Carlucci ha fatto un bilancio dell'attuale edizione del talent show di Rai 1: dal caso di Angelo Madonia all'abbandono di Guillermo Mariotto.

È tutto pronto per il gran finale di Ballando con le Stelle, che andrà in onda stasera sabato 21 dicembre 2024 in prima serata su Rai1. Nell'attesa, la conduttrice Milly Carlucci ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair in cui ha fatto un bilancio di questa discussa e fortunata edizione del talent show.

Le confessioni di Milly Carlucci

Stasera, sabato 21 dicembre, andrà in onda la finalissima di Ballando con le stelle. Ospiti d'onore della puntata saranno i Negramaro, Fiorella Mannoia e Gianluigi Buffon. Grande attesa per la band salentina, che calcherà per la prima volta il palco del talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. A giocarsi ufficialmente il titolo di campioni di questa edizione saranno i finalisti: Bianca Guaccero - Giovanni Pernice, Federica Nargi - Luca Favilla, Federica Pellegrini - Pasquale La Rocca, Anna Lou Castoldi - Nikita Perotti, Tommaso Marini - Sophia Berto e Luca Barbareschi - Alessandra Tripoli.

In attesa di scoprire la coppia vincitrice, la conduttrice ha rilasciato una nuova intervista a Vanity Fair in cui ha fatto un bilancio di questa discussa e fortunata edizione di Ballando con le stelle: dall'ospitata di Barbara D'Urso all'abbandono prima di Angelo Madonia e poi di Giullermo Mariotto fino agli infortuni di Nina Zilli e Sonia Bruganelli. A proposito degli ascolti, Milly ha dichiarato:

Il successo di un programma, per me, lo fa la discussione che si crea intorno a lui. Per fortuna, al di là dei numeri, di Ballando con le Stelle quest'anno in giro se n'è parlato tanto. Abbiamo cominciato il programma all'insegna degli infortuni e, a un certo punto, dovendo fare dodici puntate, non eravamo certi di poter andare avanti. È anche per questo che ho elogiato Sonia Bruganelli che, dopo la frattura a tre costole, ha scelto di non fermarsi e le abbiamo dato tutta l'assistenza medica di cui aveva bisogno. Se non avessimo ritardato le eliminazioni, arrivare alla fine sarebbe stato molto difficile. Non mi sembrava il caso di mettere il dito sul fatto che metà del cast era un po' acciaccato.

I colpi di scena non sono di certo mancati, anzi. La Carlucci ha infatti parlato del caso Angelo Madonia e rivelato che, per lei, il momento più difficile e che l'ha preoccupata di più è stato quello legato all'abbandono del giudice Guillermo Mariotto:

Il momento in cui sono rimasta senza Mariotto in studio è stato di difficoltà per me. Oltre a non capire cos'era successo, mi sono preoccupata per lui perché non è certo una persona capace di fare cose simili. A differenza di altre questione che siamo riusciti a gestire dietro le quinte, lì mi sono trovata scoperta. Non c'era molto da fare. A parte accettare la cosa e andare avanti. La situazione di Angelo nasce da una vicenda interna che ha a che fare con il nostro modo di relazionarci ai concorrenti. Quello che chiediamo a un maestro è di prendersi in carico l'allievo in tutti i momenti possibili per creare insieme un team. Se questa missione viene messa in discussione, noi dobbiamo intervenire. Ci siamo lasciati benissimo, considerando che abbiamo comunque un contratto in essere.

Mammucari criticato dopo Belve, parla Milly Carlucci

Dopo aver commentato le varie dinamiche che hanno caratterizzato l'attuale edizione di Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha colto l'occasione per dire la sua su Teo Mammucari, che è finito al centro di un vero e proprio polverone mediatico dopo la sua ospitata a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. Ricordando l'esperienza del comico nel talent show di Rai1, la conduttrice ha confessato:

A Ballando era un angelo. Chiaramente ha fatto il suo show davanti alla giuria perché Teo è uno showman, una persona che fa spettacolo e che si allarga, polemizza, critica, fa battute e si commuove. Da Teo non puoi aspettarti uno scolaro disciplinato con il fiocchetto al colletto. Teo è quello che fa satira, che fa la battuta pepata, ma è la sua maniera e il suo modo di essere. Dietro al suo cinismo c'è un uomo di grande sensibilità.

